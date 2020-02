L'Inter sta già lavorando per cercare di rinforzare al meglio la rosa a disposizione di Antonio Conte in vista della prossima stagione. I nerazzurri saranno sicuramente tra le grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato, sia in entrata che in uscita. Oltre ai giocatori attualmente in prestito, l'ex allenatore del Chelsea avrebbe già indicato quelli che sono i giocatori su cui potrebbe non puntare. Tra questi ci sarebbe Matìas Vecino, nonostante sia tornato stabilmente in prima squadra nelle ultime settimane.

Il centrocampista uruguaiano, infatti, sembrava destinato a dire addio già a gennaio, ma non sarebbero arrivate offerte che soddisfacevano le richieste del club meneghino. La prossima estate, però, le cose potrebbero andare diversamente e secondo il Daily Express ci sarebbe il Chelsea in prima fila per assicurarsi le prestazioni del calciatore sudamericano.

Daily Express: 'Chelsea vicino a Vecino'

L'addio di Matìas Vecino potrebbe essere stato solo posticipato di qualche mese. A gennaio il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, lo avrebbe considerato cedibile.

Nessun club, però, ha soddisfatto le richieste economiche della società nerazzurra che avrebbe provato anche ad inserirlo in uno scambio con il Napoli che avrebbe visto l'arrivo a Milano di Allan Marques.

Per giugno, però, le cose potrebbero cambiare. Stando a quanto riportato dal Sunday Express, infatti, il Chelsea sarebbe piombato con forza proprio su Vecino. I Blues sono alla ricerca di un centrocampista con quelle caratteristiche all'interno della rosa, soprattutto alla luce della possibile cessione di Jorginho, su cui c'è il forte interesse della Juventus.

La Premier League, dunque, potrebbe essere nel futuro dell'ex giocatore della Fiorentina che già a gennaio era stato nel mirino dell'Everton che, però, non si era spinto oltre ad una proposta di prestito con diritto di riscatto.

Le cifre

Chelsea e Inter che si sarebbero già seduti al tavolo delle trattative e sarebbero vicini all'accordo. Stando a quanto riportato sempre dal Sunday Express, infatti, Matìas Vecino sarebbe sempre più vicino ai Blues.

Gli inglesi sarebbero pronti a versare nelle casse dell'Inter una cifra vicino ai ventitré milioni di sterline, pari a ventisette milioni di euro.

Non è escluso che i due club possano anche discutere del futuro di un altro giocatore. I nerazzurri, infatti, sarebbero sempre interessati a Marcos Alonso, vista la necessità di rinforzare l'out sinistro. Lo spagnolo piaceva al club meneghino già a gennaio ma il Chelsea aveva chiuso le porte ad un prestito con diritto di riscatto. La valutazione dell'esterno, voluto fortemente da Conte quando era sulla panchina del club londinese, si aggira intorno ai venticinque milioni di euro e chissà che i due club non possano discutere proprio di uno scambio alla pari che permetta ad entrambi di realizzare una plusvalenza importante.