Il big match della ventiquattresima giornata di Serie A, la quinta del girone di ritorno, è quella che si giocherà allo stadio Olimpico di Roma e vedrà di fronte Lazio e Inter. Un vero e proprio scontro diretto per il titolo visto che si affrontano la terza e la prima in classifica, separate da un solo punto e in grande forma. I padroni di casa, tra l'altro, non perdono proprio dalla gara di andata. In quel caso i nerazzurri si imposero di misura 1-0 allo stadio Meazza con gol vittoria messo a segno da Danilo D'Ambrosio.

Le ultime su Lazio e Inter

La Lazio è la grande rivelazione di questa stagione. Se è vero che l'obiettivo a inizio anno era quello di lottare per un piazzamento in Champions League, sfumato due anni fa solo all'ultima giornata, allo stesso tempo nessuno si sarebbe aspettato che i padroni di casa si sarebbero trovati in piena lotta per il titolo a questo punto della stagione. Biancocelesti terzi in classifica con cinquantatré punti, a meno uno da Inter e Juventus. Nell'ultimo turno la squadra di Simone Inzaghi si è imposta di misura 1-0 al Tardini di Parma, con Caicedo match winner.

L'Inter aveva l'ambizione di migliorare il quarto posto della scorsa stagione e gli investimenti importanti fatti la scorsa estate andavano proprio in questa direzione. Proprio come la Lazio, però, in pochi si sarebbero aspettati i nerazzurri in testa alla classifica, a pari punti con la Juventus dopo le prime ventitré giornate. Nell'ultimo turno successo fondamentale contro il Milan per 4-2, in rimonta dopo che la squadra di Antonio Conte era andata sotto di due gol all'intervallo.

Probabili formazioni Lazio-Inter

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, scenderà in campo con il suo solito 3-5-2. In attacco sicuro del posto il bomber, Ciro Immobile, mentre al suo fianco si giocano una maglia da titolare Caicedo e Correa, con il primo favorito. Out Lulic, costretto ad operarsi e fuori un mese. Al suo posto ci sarà Jony, con Lazzari a destra. In mezzo al campo torna Milinkovic-Savic, dopo aver scontato il turno di squalifica contro il Parma, al fianco di Lucas Leiva e Luis Alberto.

Anche il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, si schiererà con lo stesso modulo. In avanti torna Lautaro dopo le due giornate di squalifica, con Lukaku al suo fianco. Il grande dubbio è tra i pali, con Handanovic che cercherà di rientrare. In difesa D'Ambrosio si gioca il posto con Godin. Sugli esterni ci saranno Young e Candreva, che hanno rifiatato in coppa Italia contro il Napoli. In mezzo al campo torna Vecino al fianco di Brozovic e Barella.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

Inter (3-5-2): Handanovic (Padelli); Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.