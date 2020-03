Una delle rivelazioni dell'Inter in questa stagione è stato sicuramente Alessandro Bastoni. Il giovane difensore ha scalato gerarchie e adesso sembra essere uno dei titolarissimi dell'undici di Antonio Conte. Tornato dal prestito al Parma la scorsa estate, inizialmente sembrava che i nerazzurri potessero cederlo nuovamente a titolo temporaneo per potergli permettere di giocare con continuità. Dopo averlo visto da vicino durante il precampionato, però, l'allenatore ha deciso di tenerlo con sé, lanciandolo in prima squadra gradualmente, fino a giocarsi ogni settimana una maglia da titolare con Diego Godin.

Barcellona su Bastoni

Le prestazioni offerte da Alessandro Bastoni non sono passate inosservate, attirando l'attenzione dei top club europei. Su tutti ci sarebbe il Barcellona, alla ricerca di un rinforzo nel reparto arretrato. I blaugrana, infatti, hanno denotato qualche difficoltà in difesa e, inoltre, sarebbero alla ricerca di un sostituto di Gerard Piqué, non più giovanissimo. Non è un caso che al club spagnolo fosse stato accostato un altro giocatore che milita tra le fila dell'Inter, Milan Skriniar.

Lo slovacco, però, piacerebbe anche ai due club di Manchester, il Manchester City e il Manchester United.

Classe 1999, il giocatore ha scalato posizioni visto che a inizio anno era considerato come sesta scelta, dietro anche a Andrea Ranocchia e Danilo D'Ambrosio. Ben quattordici le presenze in questo campionato italiano, realizzando anche una rete, contro il Lecce. Il centrale potrebbe anche ritagliarsi un ruolo in Nazionale se dovesse continuare su questi livelli.

Il commissario tecnico, Roberto Mancini, starebbe pensando alla sua convocazione visto che Romagnoli non offre le dovute garanzie e Chiellini viene da un brutto infortunio al ginocchio.

La richiesta dell'Inter

L'Inter ha dimostrato di credere in Alessandro Bastoni sin dall'inizio, facendo un investimento importante. Il difensore è stato acquistato nel 2017 dall'Atalanta per trenta milioni di euro, rimanendo in prestito nelle giovanili del club bergamasco prima di essere ceduto in prestito secco al Parma.

Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, ha deciso di puntare su di lui in questa stagione e questa ha contribuito a valutare ulteriormente il suo cartellino. Stando a quanto riportato da Don Balòn, il club meneghino sarebbe pronto a sedersi al tavolo delle trattative solo per proposte superiori ai settantacinque milioni di euro. E chissà che il Barcellona non abbia provato a chiedere informazioni su di lui già nelle ultime settimane, visto che i due club starebbero discutendo anche del futuro di Lautaro Martinez.