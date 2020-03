Non si fermano le voci su un possibile addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Al momento, il campione lusitano si trova a Madeira, in quarantena, dopo che Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il campione portoghese non avrebbe ancora deciso il suo futuro per la prossima stagione, nonostante abbia un contratto con la Juventus fino al 2022. Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo 'Don Balon', Cristiano Ronaldo starebbe seriamente pensando di lasciare la Juventus in estate per tornare al Manchester United.

I Red Devils sono il club in cui esplose il giocatore portoghese, sotto la guida di Sir Alex Ferguson. Ronaldo sarebbe ancora rimasto molto attaccato alla società britannica. Non si tratterebbe di un'operazione semplice, per il fatto che la dirigenza del Manchester United dovrebbe presentare un'offerta molto alta alla Juventus per la superstar portoghese. Il club bianconero, comunque, potrebbe prendere in considerazione l'idea di privarsi di Cristiano Ronaldo, considerato il fatto che la situazione di bilancio non sarebbe affatto florida e che potrebbe aggravarsi a causa dell'emergenza relativa al Coronavirus, che ha praticamente bloccato tutta Italia.

Mercato Juventus, 'Don Balon': 'Ronaldo al Manchester United con Di Maria'

Sempre stando a quanto riporta il quotidiano iberico 'Don Balon', Cristiano Ronaldo avrebbe già avuto dei contatti con la dirigenza del club britannico, alla quale avrebbe chiesto di far ritornare anche un suo ex compagno di squadra, Angel Di Maria (che attualmente milita nelle fila del Paris Saint Germain). Ronaldo ha giocato insieme a Di Maria al Real Madrid, prima che l'esterno offensivo argentino si trasferisse al Manchester United.

Al momento i Red Devils non sono più la squadra dominante che era allenata da Sir Alex Ferguson, dunque Cristiano Ronaldo, stando a 'Don Balon', potrebbe decidere di risollevare le sorti del club inglese.

Juventus in pole per Sandro Tonali del Brescia

Intanto, la Juventus continua a lavorare con grande attenzione sul Calciomercato in entrata. Come riportano le ultime indiscrezioni, tramandate dal quotidiano 'Il Giorno', la Juventus sarebbe in pole position per il cartellino di Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 che milita nelle fila del Brescia e della nazionale italiana.

La dirigenza della Juventus sarebbe in contatto costante con gli agenti del giocatore, che potrebbe arrivare a Torino in cambio di cinquantacinque milioni di euro. Il club lombardo, comunque, potrebbe decidere di abbassare la cifra richiesta per il giovane talento.