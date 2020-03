In questi giorni, così particolari per l'Italia e per il mondo, stanno circolando anche tantissime notizie prive di ogni fondamento. Ieri, è toccato a Cristiano Ronaldo essere al centro di fake news, mentre oggi è stato il turno di Gianluigi Buffon. Infatti, su Whatsapp è circolata una notizia priva di ogni fondamento e anche di cattivissimo gusto. Infatti, sul noto servizio chat, si è sparsa la voce della morte di Gianluigi Buffon. Questa notizia di pessimo gusto si è spenta dopo poche ore e non è stato necessario nemmeno un intervento dell'entourage del portiere della Juventus.

Il portiere della Juventus sta bene

Gianluigi Buffon, questa mattina, è stato al centro di alcune news di cattivissimo gusto. Infatti, tramite Whatsapp si è sparsa la voce che il portiere fosse deceduto. Buffon sta bene e come tutti i suoi compagni di squadra è isolamento volontario. Purtroppo, il numero 77 della Juventus, in questi giorni, non è stato l'unico calciatore ad essere oggetto di fake news. Infatti, nella giornata di ieri domenica 15 marzo, anche Cristiano Ronaldo è stato coinvolto in notizie prive di fondamento.

Tante bufale sui giocatori della Juventus

In queste ore, bisogna stare molto attenti alle fake news. Infatti, stanno circolando diverse notizie prive di fondamento e spesso queste bufale vedono coinvolti, loro malgrado, i personaggi famosi. Questa mattina, è toccato a Gianluigi Buffon, mentre ieri è stato il turno di Cristiano Ronaldo. Infatti, in Spagna hanno sparso la voce che CR7 fosse pronto a trasformare i suoi hotel in ospedali per contrastare l'emergenza Coronavirus.

Questa notizia, era priva di fondamento e non ha trovato nessun tipo di riscontro. Certo CR7 è pronto a scendere in campo per affrontare l'emergenza da Covid - 19, ma non trasformerà i suoi alberghi in presidi ospedalieri. Cristiano Ronaldo, in questi giorni, ha condiviso il link per sostenere la campagna di raccolta fondi istituita dalla Juventus per aiutare gli ospedali di Torino e del Piemonte.

Questa iniziativa lanciata dal club bianconero si chiama: "Distanti ma uniti" ed è possibile trovare il link per fare la propria donazione sui canali social della Vecchia Signora. La società ha lanciato questa bella iniziativa su Go Fund Me e tutti i giocatori juventini stanno cercando di dare il loro contributo. Infatti, i campioni bianconeri stanno promuovendo questa raccolta fondi tramite dei video che vengono condivisi sia dagli account dei calciatori che tramite i canali del club bianconero. Inoltre, molto campioni juventini stanno dando vita a singole iniziative come ha fatto Leonardo Bonucci che insieme a sua moglie Martina ha deciso di donare 120 mila euro alla città della salute di Torino.