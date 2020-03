L'Inter potrebbe attuare una piccola rivoluzione nella prossima sessione di Calciomercato. Nonostante la buona stagione disputata fino ad ora, infatti, il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, ha potuto valutare quali sono gli elementi imprescindibili e quelli che potranno essere sacrificati in uscita. Un reparto che potrebbe subire dei correttivi è quello arretrato. Gli unici sicuri di restare sono Alessandro Bastoni e Stefan De Vrij, con Skriniar che potrebbe essere ceduto solo dinanzi ad una proposta fuori mercato.

Diego Godin e Andrea Ranocchia, invece, potrebbero dire addio a prescindere visto che arriveranno altri rinforzi che gli restringeranno ulteriormente gli spazi. Un nome sul taccuino di Ausilio e Marotta sarebbe quello di Marash Kumbulla.

L'Inter vuole Kumbulla

L'Inter si muoverà sicuramente per rinforzare il reparto arretrato nella prossima sessione di calciomercato. Il nome in cima alla lista di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio è quello di Marash Kumbulla. Il centrale albanese, con cittadinanza italiana, è stato una delle rivoluzioni di questo campionato con la maglia del Verona.

Gli scaligeri hanno sovvertito tutti i pronostici e ora si contendono un piazzamento europeo.

Il classe 2000 è ritenuto uno dei migliori talenti emergenti a livello mondiale, finendo nel mirino anche di altri top club italiani. Anche il Napoli, infatti, ha fatto un tentativo a gennaio ma, nonostante avesse un accordo economico con il Verona, si è dovuto scontrare con la volontà del difensore e del suo entourage, che spingono per il trasferimento a Milano.

Con Kumbulla, Bastoni, De Vrij, Skriniar il club meneghino avrebbe una difesa giovane e allo stesso tempo con grande talento ed esperienza internazionale. Resta da trovare l'accordo tra le due società.

La trattativa

Inter e Verona stanno discutendo da qualche settimana del possibile trasferimento di Marash Kumbulla in nerazzurro. L'accordo non è stato ancora trovato ma il club meneghino è pronto a giocarsi due carte importanti per convincere i gialloblu a privarsi di uno dei loro uomini migliori.

La richiesta del Verona parte dai venticinque milioni, la stessa cifra che il Napoli era disposto a mettere sul piatto. I nerazzurri, però, per abbassare l'esborso economico sono pronti ad inserire nella trattativa i cartellini di Federico Dimarco e Eddie Salcedo. Entrambi sono già in prestito all'Hellas e potrebbero essere valutati complessivamente per una cifra intorno ai quindici milioni di euro. Affare che, in quel caso, permetterebbe all'Inter di realizzare anche una plusvalenza, sempre importante in ottica fair play finanziario.