Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese potrebbe infatti essere ceduto dal club bianconero nella prossima sessione di calciomercato estivo. La Juventus non ha una buona situazione di bilancio e i conti sono i rosso rispetto alla stagione precedente, contingenza questa ancora più aggravata dall'emergenza Coronavirus. La dirigenza bianconera, dunque, potrebbe decidere una cessione importante in estate e Cristiano Ronaldo sarebbe uno degli indiziati a lasciare Torino nella prossima sessione di calciomercato.

Il fuoriclasse lusitano, infatti, percepisce un ingaggio da trenta milioni di euro netti a stagione, una cifra davvero enorme (senza contare il fatto che Ronaldo ha già compiuto trentacinque anni).

Mercato Juventus, non si esclude la cessione di Cristiano Ronaldo in estate

Cristiano Ronaldo è stato sicuramente il migliore della Juventus fino a questo momento, ma non si esclude una sua cessione in estate. La Juventus ha già ceduto numerosi big nelle scorse stagioni per ragioni di bilancio e nella prossima sessione di calciomercato estivo potrebbe decidere di rinunciare al campione portoghese.

Cristiano Ronaldo vuole continuare ad essere protagonista nel calcio che conta e, nonostante abbia un contratto con la Juventus fino al 2022, ha pretendenti in tutto il mondo.

Numerosi i club che vorrebbero Cristiano Ronaldo

Negli ultimi giorni si è parlato di un suo possibile ritorno al Real Madrid dopo la sua presenza sugli spalti del Santiago Bernabeu durante il Clasico (nel quale gli uomini di Zinedine Zidane hanno prevalso sul Barcellona).

Pare comunque molto difficile che si realizzi per lui un rientro alla base. In Europa sarebbe molto forte l'interesse del Paris Saint Germain, club che nella prossima sessione di calciomercato invernale potrebbe cedere uno tra Neymar e Mbappé. Occorre comunque sottolineare che su Cristiano Ronaldo ci sono anche alcuni club della Major League Soccer americana e della Cina, tutte società disposte a mettere sul piatto degli ingaggi stratosferici per il nativo di Madeira.

Da non escludere anche un ritorno romantico al Manchester United (il club in cui esplose sotto la gestione di Sir Alex Ferguson) o allo Sporting Lisbona, la società portoghese in cui è cresciuto. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nei prossimi mesi.