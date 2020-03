Il Calciomercato dell’Inter si muove per rinforzare la difesa e l’ultima idea sarebbe Jan Vertonghen del Tottenham, come rivela il sito del media inglese Express. Ausilio e Marotta potrebbero aver messo di nuovo nel mirino l’Inghilterra per rinforzare la squadra nerazzurra dopo aver pescato in Premier League nelle ultime due sessioni di mercato i vari Lukaku, Alexis Sanchez, Young, Eriksen e Moses.

Calciomercato Inter: prende quota l’idea Vertonghen

Tanti nomi provenienti dalla Gran Bretagna per il calciomercato dell’Inter quest'anno e tra questi ci sarebbe anche Jan Vertonghen che tra pochi mesi vedrà scadere il suo contratto con il Tottenham.

Dopo Eriksen, i nerazzurri potrebbero pescare ancora in casa dei londinesi con condizioni economiche favorevoli, come scrive il quotidiano Express. La trattativa per il rinnovo del contratto del centrale belga, infatti, non sembrano aver portato ad un accordo e il passare del tempo non sembra poter essere d'aiuto a Mourinho. Giorno dopo giorno aumentano i club interessati a Vertonghen che, nel frattempo, sembra essere uscito dal gruppo degli inamovibili e dalle grazie del portoghese. Nell’ultimo mese il centrale ha collezionato tre panchine, una in Champions League, le altre nei big match con Manchester City e Wolverhampton e una sola presenza da titolare nella sconfitta con il Chelsea.

Mourinho ha cercato con le ultime interviste di “sgonfiare” il caso ma è evidente che nel suo progetto tecnico Vertonghen non è una colonna. L’Inter è pronta ad andare all’assalto anche se dovrà aggiungere un bel costo a bilancio. Vertonghen attualmente guadagna 4 milioni di euro a stagione e di certo, nonostante i suoi 33 anni da compiere il 24 aprile prossimo, non accetterà offerte al ribasso.

Inter e Napoli: duello italiano per Vertonghen

L’Inter studierebbe il colpo Vertonghen ma non è il solo a guardare con attenzione la situazione. Il Napoli infatti sarebbe pronto ad inserirsi nell’affare soprattutto se, come sembra, Koulibaly dovesse cambiare aria a fine stagione. Il fortissimo centrale azzurro è corteggiato sia dal PSG che dal Manchester United e per un’offerta da oltre 80 milioni di euro potrebbe partire.

De Laurentiis si è già coperto le spalle con l’acquisto dal Verona di Rrhamani, giovane stellina di Juric che arriverà in Campania la prossima estate, ma potrebbe non bastare. Insieme a Manolas e Maksimovic, che dovrebbe rinnovare a breve il contratto, sarebbe importante avere un uomo di esperienza. Per questo motivo Vertonghen potrebbe essere l’uomo giusto per il Napoli.

Nelle scorse settimane si era parlato anche di un inserimento dell’Ajax, compagine che ha lanciato nel grande calcio il belga nell’ormai lontano 2006. Non sempre però è il cuore a vincere nelle operazioni di mercato e così quei 4 milioni di ingaggio sono uno scoglio insormontabile per i lancieri, che sembrano essere già tagliati fuori dalla corsa.

La sfida di calciomercato si profila così tutta italiana con Inter e Napoli pronte a darsi battaglia per Jan Vertonghen, esperto centrale di difesa in scadenza di contratto.

Gli ultimi rumors in arrivo da oltremanica non riguardano solo la difesa nerazzurra ma anche, e forse soprattutto, l’attacco. Marotta sta cercando di chiudere per il talentino del Manchester United Chong, stellina olandese che non rinnoverà con i Red Devils e che, quindi, in estate sarà libero di scegliere la sua prossima destinazione. I nerazzurri hanno già scavalcato la concorrenza della Juve e dovrebbero essere prossimi a trovare l’accordo con il ragazzo.

Altro nome accostato alla squadra di Milano è Aubameyang che in estate dovrebbe lasciare l’Arsenal e sarebbe nella lista dei dirigenti lombardi in caso di partenza di Lautaro Martinez. Il calciomercato dell’Inter ancora una volta si rivolgerà verso l’Inghilterra per regalare a Conte gli uomini giusti per la prossima stagione.