La Juventus è pronta a disputare la partita di Coppa Italia contro il Milan, prevista mercoledì 4 marzo all'Allianz Stadium. Entrambi le squadre si sono riposate nell'ultimo weekend di Serie A per la decisione della Lega Calcio di rinviare gran parte dei match per l'emergenza Coronavirus. Alcuni giocatori bianconeri hanno sfruttato la domenica di riposo per rilassarsi. Ad esempio, Cristiano Ronaldo è volato a Madrid per assistere a Real-Barcellona, con la squadra di Zidane che ha rifilato un netto 2 a 0 ai catalani.

Si è notato un CR7 esultante ai gol del Real tanto è che sono rimbalzate delle voci su un possibile ritorno del portoghese a Madrid. A smentire questa possibilità ci ha pensato la nota giornalista sportiva lusitana Claudia Garcia, che a Radio Sportiva si è soffermata sul futuro di Cristiano Ronaldo, ma anche su quello del tecnico del Manchester City Guardiola. Secondo la giornalista l'allenatore catalano non si trasferirà alla Juventus, più probabile invece che in futuro torni al Barcellona, con la società catalana pronta ad un vero e proprio restyling tecnico.

Claudia Garcia: 'CR7 rimarrà in bianconero fino al 2022'

Arrivano importanti dichiarazioni in merito al futuro professionale di Cristiano Ronaldo. La nota giornalista sportiva portoghese Claudia Garcia a Radio Sportiva ha dichiarato "CR7 rimarrà in bianconero fino a fine contratto". Probabile quindi che il portoghese possa rimanere alla Juventus fino a giugno 2022, data della scadenza della sua intesa contrattuale con la società bianconera.

Secondo Garcia invece la presenza del portoghese a Real Madrid-Barcellona è solo perché ha voluto assistere ad un grande match, e con l'occasione ha voluto salutare i suoi vecchi compagni di squadra. Smentite quindi le indiscrezioni che parlano di un possibile ritorno del portoghese a Madrid. Nonostante il giocatore sia molto legato a Madrid (avendo anche una compagna spagnola, Georgina Rodriguez) è impossibile per la giornalista un ritorno al Real.

Il portoghese sembra quindi destinato a chiudere la carriera da giocatore professionista (a livello europeo) alla Juventus. Negli ultimi giorni erano rimbalzate altre voci di mercato in merito al presunto interesse di Beckham nel voler portare all'Inter Miami sia Cristiano Ronaldo che Leo Messi.

Il mercato della Juventus

La Juventus dalla prossima stagione dovrebbe quindi ripartire da Cristiano Ronaldo così come da Paulo Dybala. L'argentino sarebbe in trattativa con la società bianconera per il rinnovo di contratto. L'attuale contratto è in scadenza a giugno 2022, la Juventus vorrebbe allungarla con un incremento dello stipendio stagionale.

Secondo le ultime indiscrezioni si parla di un'offerta da 9 milioni più bonus per l'argentino, che però ne vorrebbe almeno 12 a stagione. La trattativa però dovrebbe definirsi con facilità considerando la volontà da parte di entrambi le parti di continuare il rapporto professionale.