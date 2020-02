Una delle principali esigenze della Juventus è quella di rinforzare le fasce difensive. In particolar modo ciò che attualmente manca ai bianconeri è un'alternativa come terzino sinistro al titolare Alex Sandro. Già a gennaio la società bianconera aveva provato ad imbastire un possibile scambio con il Paris Saint Germain che avrebbe portato De Sciglio a Parigi ed il terzino sinistro Kurzawa a Torino. Trattativa che poi sfumò per volere della Juventus, come ribadito in un'intervista dal direttore generale del PSG Leonardo.

Altro giocatore seguito dalla società bianconera nel ruolo di terzino sinistro è Emerson Palmieri: l'esterno del Chelsea attualmente non è considerato un titolare dal tecnico Frank Lampard ed è probabile che in estate decida di lasciare Londra. D'altronde non mancano gli acquirenti: come ha confermato in una recente intervista l'agente sportivo Luis Fernando Garcia sia Juventus che Inter sono interessate al giocatore.

Juventus, ag. Emerson Palmieri: 'Sappiamo dell'interesse dei bianconeri e dell'Inter'

L'agente sportivo di Emerson Palmieri, Luis Fernando Garcia, di recente ha dichiarato "Siamo a conoscenza dell’interesse della Juventus ma anche dell’Inter". Ha poi aggiunto che per adesso al Chelsea non è arrivata nessuna offerta ufficiale di altre società interessate al giocatore. Ha sottolineato che è probabile che qualche novità ci sarà da maggio in poi e che solo in estate verrà deciso il da farsi.

La Juventus quindi potrebbe decidere di investire sul terzino ex Roma anche se da luglio Maurizio Sarri potrà contare su Luca Pellegrini. Il terzino sinistro, acquistato in estate dalla Roma e dato in prestito per tutta la stagione al Cagliari, rientrerà a Torino a giugno. Sta dimostrando di essere un giocatore affidabile ed in continua crescita tecnica e tattica. Potrebbe diventare quindi parte integrante della rosa bianconera per la prossima stagione, partendo come iniziale alternativa di Alex Sandro.

Non è escluso fra l'altro che l'attuale del terzino del Cagliari possa venire convocato per gli Europei 2020. Si è infatti seduto in panchina nell'ultimo match di qualificazione della nazionale italiana di Roberto Mancini contro l'Armenia.

Il mercato della Juventus

Emerson Palmieri potrebbe quindi rappresentare un'opportunità di mercato, considerando che attualmente non sta giocando titolare nel Chelsea. Per l'estate inoltre è possibile che la Juventus possa effettuare investimenti massicci a centrocampo. Il nome più chiacchierato rimane quello di Paul Pogba: le ultime indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra parlano di una possibile offerta della Juventus per il nazionale francese che comprenderebbe il cartellino di Aaron Ramsey più un conguaglio economico.

Inoltre potrebbe arrivare dal Brescia anche il mediano Sandro Tonali.