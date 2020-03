L'Inter sarà protagonista della prossima sessione estiva di Calciomercato. La società nerazzurra sta già pianificando come muoversi al meglio per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Antonio Conte. Tanti i cambi che potrebbe mettere in atto il club meneghino. Uno dei reparti che potrebbe subire maggiori modifiche è quello avanzato, dove l'unico sicuro di restare anche la prossima stagione è il centravanti belga Romelu Lukaku, arrivato dal Manchester United la scorsa estate per 65 milioni di euro più bonus.

Uno dei nomi sul taccuino sarebbe quello di Andrea Pinamonti.

L'Inter pensa a Pinamonti

Uno dei giocatori che potrebbe arricchire il reparto avanzato dell'Inter la prossima estate è Andrea Pinamonti. Il giovane attaccante è in forza al Genoa, che lo ha acquistato l'estate scorsa proprio dai nerazzurri. Il classe 1999 è stato l'acquisto più costoso della storia dei grifoni, che per prelevarlo hanno fatto un investimento da 18 milioni di euro.

Su di lui c'erano grandi aspettative e Pinamonti era anche partito bene, andando a segno nella gara di esordio contro la Roma allo stadio Olimpico, terminata 3-3.

Il giocatore però è calato, finendo spesso anche ai margini dell'undici titolare, pagando i continui cambi sulla panchina. Diciannove le presenze accumulate in questo campionato di Serie A, con due reti messe a segno, stesso bottino in Coppa Italia in due partite disputate. Il classe 1999 in passato era finito anche nel mirino dei top club europei prima che firmasse il rinnovo alla maggiore età con l'Inter, su tutti il Liverpool e la Juventus.

E ora il club meneghino pensa al suo ritorno per completare il reparto avanzato, visto che pare sfumata la pista che portava a Dries Mertens, sempre più vicino al rinnovo di contratto con il Napoli.

La trattativa

Inter e Genoa sono pronte a sedersi al tavolo delle trattative per discutere del futuro di Andrea Pinamonti. Il centravanti è stato acquistato dai grifoni l'estate scorsa per 18 milioni di euro, ma i due club avrebbe fatto una scrittura privata che permetterebbe ai nerazzurri di riacquistare il giocatore a una cifra di poco superiore, intorno ai 20 milioni di euro.

Nell'affare però Marotta e Ausilio potrebbero anche inserire una contropartita tecnica e in questo senso si potrebbe anche discutere di uno scambio con Sebastiano Esposito. In quel caso il club nerazzurro si riserverebbe il diritto di riacquisto anche sull'attaccante classe 2002, così come fatto con Pinamonti. In questo modo i nerazzurri non perderebbero il controllo sul cartellino del giovane talento di Castellammare.