La Juventus è pronta ad affrontare la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan prevista mercoledì 4 marzo dopo il rinvio del match di campionato contro l'Inter.

Nel frattempo però la dirigenza bianconera è sempre attenta al mercato e a risolvere situazioni contrattuali di alcuni giocatori bianconeri. Dopo aver esercitato l'opzione per il rinnovo per un'altra stagione del centrocampista francese Blaise Matuidi, potrebbe essere arrivato il momento di definire il rinnovo di contratto di Paulo Dybala.

L'argentino in questa stagione ha finalmente trovato continuità, risultando spesso decisivo nelle varie competizioni giocate. Anche nel match dell'andata degli ottavi di finale contro il Lione (terminato 1-0 per i francesi) è risultato uno dei pochi a 'salvarsi' della squadra bianconera. Ha sfiorato il gol con un tiro dentro l'area e ha reclamato per un fallo da rigore che sembrava evidente dopo aver subito una trattenuta in area.

Secondo il noto esperto di Calciomercato Nicolò Schira, la Juventus e l'agente del giocatore sarebbero in trattativa per il rinnovo di contratto.

L'attuale intesa contrattuale fra le parti scade a giugno 2022.

Schira: 'Si lavora a rinnovo di Dybala, la Joya vuole 12 milioni'

Secondo quanto scritto su Twitter da Nicolò Schira, la Juventus e Dybala sarebbero in trattativa per il rinnovo di contratto.

Attualmente il numero 10 bianconero guadagna circa 7,5 milioni di euro fino a giugno 2022, ma la Juventus avrebbe deciso di premiare il suo giocatore offrendo un rinnovo di contratto a 9 milioni di euro più bonus a stagione.

Dybala invece avrebbe chiesto 12 milioni, ci sarebbe quindi ancora distanza fra le parti, ma è possibile che l'intesa si possa raggiungere a breve. D'altronde la Juventus vuole in ogni caso blindare il miglior giocatore della sua rosa dopo Cristiano Ronaldo. La crescita della Joya in questa stagione ha convinto la società bianconera a puntare sull'argentino, influente anche dal punto di vista del marketing.

Il mercato della Juventus

Se quindi il futuro professionale di Dybala sembra possa essere ancora alla Juventus, diversa invece pare la situazione associata a Gonzalo Higuain. L'argentino è in scadenza a giugno 2021 ed è probabile che a fine stagione il fratello-agente del giocatore si incontrerà con la Juventus per prendere una decisione che soddisfi entrambe le parti. La società bianconera, qualora volesse cederlo, per monetizzare dovrà necessariamente sfruttare il prossimo calciomercato estivo 2020, in quanto poi andrebbe appunto in scadenza di contratto la prossima stagione. Per Higuain si parla anche di un possibile ritorno in Argentina con il River Plate che lo accoglierebbe a braccia aperte essendo cresciuto nella società argentina.