L’Atalanta dei record è bella, vincete e destinata a sognare ancora in questa stagione. In Serie A la Dea veleggia al quarto posto con ampio margine sulla Roma e in Champions League andrà a Valencia forte del 4-1 dell’andata. Ormai i bergamaschi non sono più una rivelazione ma una delle realtà più belle del nostro calcio e la sensazione è che la società non voglia per nulla abbassare l’asticella in futuro. Le mosse di Calciomercato andranno ovviamente a cercare di migliorare ancora la squadra a due di queste dovranno coinvolgere per forza di cose De Roon e Castagne, che vanno in scadenza nel 2021, come rivela il giornale "Milano e Finanza".

Per il centrocampista e l’esterno ancora poco si è mosso, mentre sembra abbastanza scontato il riscatto dell’intero cartellino di Mario Pasalic del Chelsea. Il croato è un jolly preziosissimo per Gasperini e la società ha già intavolato il discorso con i blues, che daranno il via libera per la cifra pattuita di 15 milioni di euro. Sarebbe la seconda operazione definitiva in poco tempo dopo quella per Duvan Zapata, diventato nei giorni scorsi totalmente dei nerazzurri che hanno anticipato il riscatto del cartellino dalla Sampdoria di qualche mese rispetto alla tabella di marcia.

L’Atalanta vorrebbe blindare De Roon

Uno dei prossimi argomenti in casa Atalanta sarà il rinnovo di contratto di Marteen De Roon, centrocampista centrale da sempre fondamentale nel gioco di Gasperini. L’olandese è una delle anime operaie della squadra, un ragazzo che è cresciuto di pari passo con la Dea e che in passato ha rifiutato club come Roma e Fiorentina per restare a Bergamo. Nei prossimi mesi si dovrà parlare del suo futuro perché il contratto che lo lega al suo attuale club va in scadenza nel 2021 e quindi bisognerà muoversi in fretta per evitare problemi.

Ovviamente il progetto dei dirigenti è quello di blindare De Roon e fargli rinnovare il contratto, cercando di anticipare alcuni club che gli hanno messo gli occhi addosso, in Inghilterra hanno parlato per esempio del Manchester City di Guardiola.

Castagne, il contratto scade nel 2021, l’Atalanta che farà?

Tra i giocatori in scadenza nel 2021 dell’Atalanta c’è anche Castagne, laterale destro che grazie alla Dea ha conquistato la maglia della Nazionale belga: lui e Hateboer si giocano partita dopo partita il posto da titolare a destra e per Gasperini sono due certezze.

Del rinnovo di contratto di Castagne si era già parlato ad inizio di questa stagione, ma adesso i discorsi sono interrotti, un segnale che non deve spaventare. L’Atalanta non ha fretta perché ci sono ancora 18 mesi per non perderlo a zero e prima di iniziare a trattare ha voluto concentrarsi su Zapata e Pasalic. Da oggi in poi si apre un nuovo capitolo del mercato ed è possibile che inizieranno i contatti con l’entourage di Castagne. D’altronde in questa Atalanta tutti sono importanti, Gasperini ha plasmato un gruppo che tra le altre cose vale decine di milioni in più rispetto a due anni fa. Così i rinnovi di De Roon e Castagne diventeranno presto discorsi “caldi”.