Nonostante l'inevitabile crisi economica dovuta all'emergenza Coronavirus, il mercato estivo potrebbe regalare clamorosi colpi di scena. Possibile infatti che possano definirsi tanti scambi di mercato, ma non è escluso che le società possano attingere ad alcuni parametri zero. Uno dei più ambiti rimane la punta francese del Chelsea Olivier Giroud. In scadenza di contratto a giugno 2020 il nazionale transalpino è seguito sia dall'Inter che dalla Lazio. Proprio a gennaio è stato vicinissimo all'arrivo in Italia, ma il tecnico del Chelsea Lampard ha chiesto la permanenza del francese in quanto prima alternativa al titolare Abraham.

In estate quindi potrebbe essere un'occasione di mercato per le società di Serie A. Nelle ultime ore si è tornato a parlare di un possibile approdo del francese all'Inter. Questo porterebbe la Lazio a sondare un nuovo terreno per rinforzare il settore avanzato. Secondo il sito 'lalaziosiamonoi.it', la società di Lotito si sarebbe iscritta alla lista delle pretendenti per la punta kosovara del Fenerbahce Vedat Muriqi. La concorrenza è però folta, visto che sull'attaccante ci sarebbero anche Juventus, Tottenham, United, Leicester, Eintracht Francoforte e Napoli.

Lazio, Muriqi il possibile rinforzo per la Champions League

La Lazio potrebbe decidere di investire in estate sulla punta kosovara Vedat Muriqi. Il classe 1994 è arrivato la scorsa stagione al Fenerbahce dal Rizespor per circa 3,5 milioni di euro. Le difficoltà finanziarie della società turca potrebbero favorire la partenza del kosovaro. Si parla di una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il giocatore sarebbe potuto arrivare alla Lazio già durante il Calciomercato estivo, ma le resistenze del Fenerbahce hanno spinto la società di Lotito a desistere. Una stagione prolifica quella del classe 1994. In 25 presenze nel campionato turco ha realizzato 13 gol con 5 assist all'attivo. A queste bisogna aggiungere 3 partite in Coppa di Turchia con 2 gol ed 1 assist.

Muriqi è anche uno dei riferimenti della nazionale del Kosovo. Ha iniziato la sua carriera nelle nazionali giocando nell'under 21 dell'Albania. Successivamente ha scelto il Kosovo con cui ha già disputato 23 partite ed ha realizzato 8 gol.

Il mercato della Lazio

Oltre al settore avanzato, la Lazio potrebbe decidere di investire anche nel settore difensivo. Potrebbero infatti partire sia Bastos che Luiz Felipe. L'angolano piace in Inghilterra mentre sul brasiliano ci sarebbe l'interesse del Barcellona e del Bayern Monaco. Altro possibile partente è lo spagnolo Patric. Per quanto riguarda i possibili acquisti destano grande interesse Lovren del Liverpool, Kumbulla dell'Hellas Verona, mentre per la fascia sinistra di centrocampo i nomi accostati alla Lazio sono quelli di Alonso e Fares.