In attesa di conoscere una data utile per la ripresa dell'attività agonistica, le cronache calcistiche provano a soffermarsi sulle eventuali manovre di Calciomercato. Con numerose partite rinviate a data da destinarsi a causa dell'emergenza sanitaria in corso, non vi sono ancora certezze riguardo a come si concluderà questa stagione sportiva. Ma intanto iniziano a circolare anche varie indiscrezioni di mercato relative alla prossima stagione.

Diversi degli elementi che si sono messi in luce fino a questo momento della stagione potrebbero effettuare anche un eventuale salto di categoria.

In cadetteria tra i club che continuano a monitorare il mercato c'è anche il Crotone, attualmente secondo in classifica e animato da legittime ambizioni di promozione in massima serie.

Crotone, ipotesi Parisi per la difesa

Dopo le indiscrezioni emerse nei giorni scorsi relative ad un interessamento del Crotone nei confronti dell'attaccante Giovanni Bruzzaniti, attaccante classe 2000 in forza al Gozzano, la formazione rossoblu starebbe ora valutando un altro talento militante nel campionato di Serie C.

Si tratterebbe di Fabiano Parisi, difensore laterale classe 2000, in forza alla formazione dell'Avellino.

Il calciatore nativo di Serino è riuscito a collezionare nella stagione 2019-2020 ventisei presenze in campionato, arricchite da quattro reti. Si tratta di un profilo molto giovane e alle prese con il suo secondo campionato con la maglia biancoverde (lo scorso anno in Serie D mise insieme ben 36 presenze), dopo essersi messo in mostra esordendo tra le fila della formazione Primavera del Benevento.

Una folta concorrenza

Già nel recente passato il Crotone ha cercato calciatori utili alla sua causa attingendo al torneo di terza serie. La scorsa estate a giungere in Calabria erano stati elementi come Jeremy Petris, Jean Lambert Evan's e Junior Messias, tutti via Gozzano. Sempre dal club della provincia di Novara nel mercato invernale i rossoblu sono riusciti inoltre ad assicurarsi le prestazioni di Gian Marco Crespi.

Ora il nome nuovo potrebbe essere appunto quello di Fabiano Parisi, anche se sul difensore irpino ci sarebbe da registrare l'interessamento di formazioni di Serie A come la Lazio, il Parma e l'Hellas Verona. In cadetteria Fabiano Parisi sarebbe invece seguito da club come Pescara, Juve Stabia e Benevento.

Il numero elevato di squadre interessate potrebbe permettere all'Avellino di capitalizzare al massimo la cessione di Fabiano Parisi, elemento che difficilmente rimarrà in terza serie e per il quale potrebbe nascere nei prossimi mesi una vera e propria asta.