Prima che il Governo italiano ufficializzasse la quarantena forzata per tutti gli italiani, il capitano della Juventus Giorgio Chiellini è stato intervistato da Juventus TV. Tanti i temi affrontati dal difensore centrale: dal suo recupero dall'infortunio, all'occasione di godersi la famiglia in questi mesi di inattività dovuti alla rottura del legamento crociato. Chiellini ha poi confermato le ambizioni di vittoria della Juventus, lanciando quindi il 'guanto' di sfida non solo a livello nazionale ma anche nelle competizioni europee.

"Da quando non ho le stampelle mi sembra di rivivere", ha dichiarato Giorgio, sottolineando che i mesi di inattività li ha tutti dedicati alla sua famiglia.

'Vogliamo vincere tutto'

Giorgio Chiellini si è poi soffermato sulla sua aggressività in campo: "Quando ero più giovane combattevo la tensione con l’agonismo: mi creavo dei nemici in campo per avere nuovi stimoli”. Attualmente invece il capitano bianconero è molto più lucido ed è riuscito a domare tutto il suo impeto in campo. Elogi anche alla sua società, la Juventus, che Chiellini considera molto importante per le ambizioni professionali di ogni singolo giocatore.

Secondo il capitano bianconero, la società di Agnelli ti stimola sempre a migliorare e diventa sempre più forte ogni stagione che passa. Segno evidente dell'ambizione ma anche dell'importante lavoro societario che proprietà, staff dirigenziale e tecnico portano avanti. Emblematica al riguardo la frase "vogliamo vincere tutto quanto ciò che c’è in palio", a dimostrazione ennesima della 'fame' di vittorie del capitano bianconero.

Chiellini e la sua esultanza alla 'King Kong'

Il difensore si è poi soffermato sulla sua esultanza alla 'King Kong', che come racconta Chiellini, è nata nel 2009. Il capitano bianconero ha infatti dichiarato che l'idea la ebbe di conseguenza a quella 'lanciata' dalla punta dell'Inter Adriano. Chiellini ha sottolineato che non voleva copiare la punta brasiliana (che esultava come l'Incredibile Hulk'), da lì l'idea di festeggiare con la mossa tipica dei gorilla e di 'King Kong'.

In attesa di capire come si evolverà la stagione a causa dell'emergenza coronavirus, la Juventus potrà contare per i prossimi mesi sull'apporto del suo capitano. La sua assenza è pesata molto soprattutto in termini di leadership. Il capitano bianconero è pronto adesso a guidare la sua squadra sia in Italia che a livello europeo. La Juventus spera infatti che Chiellini possa essere decisivo soprattutto dal punto di vista caratteriale per ribaltare il risultato dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione. La partita dell'andata è infatti terminata 1 a 0 per la squadra francese.