Stop al calcio, a causa dell'emergenza Coronavirus, ma non al Calciomercato. Nelle ultime ore, infatti, sono arrivate importanti notizie per quanto riguarda la Juventus. Il club bianconero, infatti, ha intenzione di ringiovanire il reparto offensivo, considerata la presenza di giocatori come Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain (il primo ha appena compiuto trentacinque anni, mentre il secondo ne deve compiere trentatré a dicembre). Nella prossima sessione di calciomercato estivo, la dirigenza bianconera potrebbe mettere a segno un grande colpo di mercato in attacco e sta seguendo alcuni dei migliori profili internazionali.

L'obiettivo principale sarebbe Erling-Braut Haaland, centravanti norvegese che è stato acquistato dal Borussia Dortmund nella scorsa sessione di calciomercato invernale (dopo avere iniziato la stagione nel Red Bull Salisburgo). La Juventus lo ha già trattato in inverno, ma il centravanti classe 2001 ha deciso di proseguire la sua carriera in Germania. Le cose, però, potrebbero cambiare in estate.

Mercato Juventus, i bianconeri non mollano Haaland

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici, infatti, non ha alcuna intenzione di mollare Haaland, che sarebbe un suo pallino.

Non si esclude che il club bianconero possa fare un altro tentativo per acquistare il centravanti di nazionalità nordica, autore di una stagione straordinaria fino a questo momento. La chiave potrebbe essere il procuratore del centravanti del Borussia Dortmund, Mino Raiola. Il potente agente, infatti, ha da sempre ottimi rapporti con la dirigenza bianconera e avrebbe le carte in tavola per favorire l'eventuale trattativa.

Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane. La quotazione di Haaland, comunque, è di almeno settantacinque milioni di euro e il Borussia Dormtund non avrebbe alcuna intenzione di fare sconti per lui. Il club bianconero, comunque, sta monitorando anche altri attaccanti per la prossima stagione. Il primo è Mauro Icardi, il quale potrebbe non essere riscattato dal Paris Saint Germain in estate.

Altri nomi sono quelli di Gabriel Jesus del Manchester City e di Harry Kane del Tottenham, valutati entrambi circa novanta milioni di euro. Occhio anche a Timo Werner, attaccante tedesco del Lipsia, di soli ventiquattro anni. Il centravanti di origine teutonica ha disputato una stagione straordinaria finora (come dimostra anche il fatto che il Lipsia ha eliminato il Tottenham in Champions League, arrivando ai quarti di finale della competizione). La valutazione di Werner è di almeno sessanta milioni di euro e su di lui ci sono anche altri club.