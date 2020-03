L'emergenza Coronavirus è servita per l'ennesima volta ad acuire le polemiche fra i protagonisti del nostro calcio. Dopo i discorsi sul Var l'attenzione si è spostata sulle decisioni prese dalla Lega Serie A in merito ai rinvii di alcune partite. A scatenare il caos è evidentemente il rinvio di Juventus-Inter, prevista dapprima domenica 1 marzo a porte chiuse per poi essere posticipata al 13 maggio. Una decisione arrivata per il rifiuto dell'Inter di giocare il match di lunedì 2 marzo a porte aperte (con alcune restrizioni).

Sulla situazione che sta vivendo il calcio italiano si è soffermato il noto giornalista Toni Damascelli, che nel suo consueto editoriale su 'Il Giornale' ha detto la sua su Juventus, Inter, Lazio e Lega. Le parole più pesanti le ha dedicate alla Lega di Serie A, mentre ha punzecchiato chi puntualmente non riconosce i meriti sportivi ma vede sempre il 'marcio' nelle altre società. Damascelli ha infatti dichiarato: "Una delle malattie del nostro football sta proprio nella totale assenza di rispetto delle qualità altrui".

'Il campionato è falsato dalla mediocrità di chi lo governa'

Non ha usato parole dolci Toni Damascelli nei confronti della Lega, che secondo il giornalista ha dimostrato evidenti limiti nella gestione delle problematiche attuali che stanno riguardando il calcio italiano. "Il campionato non è falsato per un rinvio o per le porte chiuse. È falsato dalla mediocrità di chi lo governa". Lo stesso Damascelli ha infatti provocato i lettori sottolineando come se dovessero vincere lo scudetto la Lazio o l'Inter, sarebbero riconosciuti loro solo meriti sportivi.

Qualora invece dovesse trionfare di nuovo la Juventus, inevitabilmente si riterrebbe tale vittoria come frutto di un campionato falsato. Questo per Damascelli è il principale problema del calcio italiano, non riconoscere i meriti altrui. Altra caratteristica del calcio italiano è quella di tifare le squadre 'rivelazioni' come ad esempio sta succedendo con l'Atalanta di Gasperini.

Lo scontro Inter-Lega

In questi giorni abbiamo assistito allo scontro verbale fra Inter e Lega Serie A; in particolar modo hanno destato clamore le parole rivolte dal presidente dell'Inter Steven Zhang alla Lega guidata da Dal Pino. Il massimo dirigente interista ha infatti definito 'pagliacci' coloro che stanno governando il calcio italiano in quanto non in grado di garantire la salute pubblica. Dopo queste parole dovrebbe partite un inevitabile deferimento per il presidente dell'Inter. Per capirne di più bisognerà comunque attendere di conoscere l'esito dell'assemblea straordinaria di Lega prevista per oggi.