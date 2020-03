L'Inter potrebbe essere una delle protagoniste del prossimo Calciomercato estivo. Dopo aver regalato grandi colpi di mercato in questa stagione (Lukaku, Barella ed Eriksen su tutti), in estate la società di Suning potrebbe arricchire ulteriormente la qualità della rosa. Gli acquisti potrebbero essere finanziati da due pesanti cessioni: quelle di Icardi e di Lautaro Martinez. Il classe 1993, se non sarà riscattato dal Paris Saint Germain, potrebbe finire alla Juventus. Per il 'Toro' invece potrebbe definirsi il trasferimento in Spagna, nello specifico al Barcellona.

A lanciare l'indiscrezione è stato il noto giornale sportivo torinese 'Tuttosport'. L'agente del giocatore Beto Yaque avrebbe lavorato a fari spenti negli ultimi tempi riuscendo a raggiungere l'intesa economica con la società catalana. Per il media sportivo il Barcellona non vorrebbe pagare la somma della clausola rescissoria presente sul contratto dell'argentino, da 111 milioni di euro. L'idea potrebbe essere quella di ipervalutare Lautaro Martinez e poi inserire delle contropartite tecniche apprezzate dall'Inter.

Lautaro Martinez la prossima stagione potrebbe diventare un giocatore del Barcellona. Questa l'indiscrezione lanciata da Tuttosport, con l'agente del giocatore che avrebbe lavorato notevolmente per velocizzare la trattativa. Per evitare l'esborso economico previsto dalla clausola (111 milioni di euro) il Barcellona sarebbe pronta ad ipervalutare Lautaro Martinez a 150 milioni e poi offrire giocatori apprezzati dall'Inter.

Fra questi i nomi che potrebbero interessare alla società milanese sono Vidal, Semedo, Alena, Arthur o Todibo (qualora lo Schalke decidesse di non riscattare il difensore francese). Ovviamente, l'Inter difficilmente si farà trovare impreparata e starebbe già studiando delle alternative a Lautaro Martinez.

Inter, si lavora alle alternative di Lautaro: piacciono Werner, Martial e Aubameyang

Fra queste spiccano i nomi di Timo Werner, Anthony Martial e Pierre Aubameyang. Il primo avrebbe deciso di lasciare il Lipsia a fine stagione e potrebbe considerare l'eventuale offerta dell'Inter. La sua valutazione di mercato è di 60 milioni di euro, proprio come quella di Martial. La punta del Manchester United, in caso di arrivo all'Inter, tornerebbe a lavorare di nuovo con Lukaku, con cui ha condiviso l'esperienza inglese. Altro nome accostato all'Inter è Aubameyang dell'Arsenal. Quest'ultimo sarebbe l'alternativa economica ai primi due menzionati, considerando che ha il contratto in scadenza a giugno 2021.

Le recenti dichiarazioni del giocatore (avrebbe giurato amore per l'Arsenal) però renderebbero complicata la trattativa. Il classe 1989 potrebbe firmare il rinnovo di contratto con la società inglese.