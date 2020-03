Non è il momento di pensare ai risultati, agli schemi di gioco, alla tattica e ai prossimi avversari da affrontare. Il mondo del calcio (e quasi tutto lo sport in generale) si è fermato di fronte all'emergenza Coronavirus che ormai sta attanagliando gran parte del mondo. Dopo tante discussioni e polemiche, anche la Serie A ha deciso di fare un passo indietro e di rinviare la parte restante del campionato al momento in cui sarà superata la fase critica della diffusione del virus. Antonio Conte in queste ultime ore ha voluto lanciare un appello non solo ai tifosi dell'Inter, ma a tutta la popolazione italiana per invitarla a non uscire di casa in questo momento così delicato.

L'intervento di Conte

Il video-messaggio è stato diffuso di recente da Sky Sport. Il tecnico interista lo ha registrato da casa sua, giacché si trova in isolamento domiciliare così come tutto lo staff e i calciatori nerazzurri. Si tratta di una misura necessaria presa dopo la notizia della positività al coronavirus del difensore della Juventus Daniele Rugani. L'Inter, infatti, è stata inevitabilmente a contatto con il calciatore bianconero, poiché prima della sospensione della Serie A aveva giocato proprio all'Allianz Stadium a porte chiuse, perdendo la gara col risultato di 2-0.

Nel suo intervento, Antonio Conte ha ricordato a chiare lettere che bisogna restare in casa, rispettando le regole diramate dal governo per fronteggiare il rischio contagio. Ha sottolineato che si tratta di un momento molto difficile, ma subito dopo ha voluto lanciare un messaggio di speranza, affermando: "Uniti ce la faremo".

Inter in quarantena: Sensi cucina, Sanchez s'improvvisa giardiniere

In questo periodo in cui la stagione agonistica è stata fermata per motivi d'inevitabile tutela della salute degli atleti e degli addetti ai lavori, molti calciatori stanno mostrando sui social network come trascorrono le giornate all'interno delle rispettive residenze.

I giocatori dell'Inter stanno seguendo un periodo di quarantena domiciliare. Tra gli ultimi che hanno postato sul web immagini e video delle loro vite "casalinghe", ci sono Stefano Sensi, Antonio Candreva e Alexis Sanchez.

Sensi ha deciso di dedicarsi alla cucina, facendo vedere ai propri follower quali pietanze ha preparato nel tempo libero. Candreva invece continua ad allenarsi, però in quest'occasione non sotto le direttive di Conte, bensì dietro le ben più piacevoli (per lui) indicazioni della compagna Allegra Luna.

Sanchez, infine, per tenersi in forma preferisce tagliare gli alberi del suo giardino e spostarne i tronchi. E poi si concede qualche palleggio insieme agli amati cani.