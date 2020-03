L'Inter sta già lavorando sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Nonostante la buona annata disputata fino ad ora, infatti, i nerazzurri vogliono fare un ulteriore salto di qualità per essere competitivi anche a livello europeo. In Champions League la squadra di Antonio Conte ha avuto ancora qualche carenza, a cui si proverà porre rimedio. Uno dei reparti che subirà variazioni è quello difensivo, dove potrebbero dire addio sia Andrea Ranocchia che Diego Godin. Uno dei nomi accostati ai nerazzurri è quello del centrale del Torino, Armando Izzo.

L'Inter punterebbe Armando Izzo

Uno degli obiettivi dell'Inter per la prossima sessione di Calciomercato potrebbe essere Armando Izzo. Il centrale del Torino si adatterebbe alla perfezione allo schieramento tattico del tecnico nerazzurro, Antonio Conte, solito giocare con un 3-5-2. Modulo che il difensore conosce molto bene, avendo giocato così sia al Genoa che nel Toro quando sulla panchina c'era Walter Mazzarri.

Il club di Urbano Cairo potrebbe sacrificare alcuni big sul mercato la prossima estate dopo una stagione al di sotto delle aspettative, L'obiettivo a inizio anno, infatti, era quello di lottare per un piazzamento europeo dopo aver strappato la qualificazione in Europa League attraverso il ripescaggio, per l'esclusione del Milan dalle coppe europee, la scorsa estate.

I granata, però, sono andati contro ogni pronostico e ora si trovano in piena lotta per non retrocedere, tanto da arrivare anche all'esonero di Mazzarri, chiamando Moreno Longo al suo posto. Izzo e Andrea Belotti potrebbero essere i due big sacrificati. Il centravanti piace molto al Napoli, mentre il difensore, come detto, è nel mirino di Marotta e Ausilio, che avrebbero incontrato l'agente del centrale, Mino Raiola, a fine gennaio per cercare di intavolare la trattativa.

La possibile richiesta del Torino

Torino che, dunque, alla luce di una stagione al di sotto di ogni aspettativa, è pronto a sedersi al tavolo delle trattative con l'Inter per discutere del futuro di Armando Izzo. La scorsa estate, invece, i granata avevano rifiutato tutte le offerte, con Siviglia e Roma arrivate a mettere sul piatto 25 milioni di euro.

La stessa cifra potrebbe bastare tra qualche mese, con il Toro che realizzerebbe una cospicua plusvalenza, avendo acquistato il classe 1992 dal Genoa per quasi 10 milioni di euro.

Nell'affare potrebbe essere inserito anche il cartellino di Andrea Pinamonti. Anche lui verrebbe valutato intorno ai 20-25 milioni di euro, la cifra che il club nerazzurro dovrà versare nelle casse del Genoa per riportarlo "a casa".