L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di Calciomercato. I nerazzurri si muoveranno molto anche in uscita data l'esigenza di dare sempre un occhio al bilancio. Alcuni big, infatti, potrebbero lasciare Milano nonostante le parole del presidente di Steven Zhang, che qualche giorno fa ha sottolineato come non verranno ceduti gli elementi migliori. Un giocatore che potrebbe dire addio è il centrale slovacco Milan Skriniar, che non sta disputando la sua miglior annata con la maglia nerazzurra.

Su di lui c'è sempre il forte il pressing del Manchester City.

Manchester City su Skriniar

Uno dei giocatori che potrebbe essere sacrificato nel mercato dall'Inter la prossima estate è il centrale slovacco, Milan Skriniar. L'ex Sampdoria non sta disputando una grandissima stagione, avendo difficoltà nell'adattarsi al 3-5-2 di Antonio Conte. Proprio alla luce di queste difficoltà il club meneghino potrebbe non alzare il muro dinanzi ad un'offerta importante.

Il club maggiormente interessato a lui sarebbe sempre il Manchester City.

I Citiziens sono alla ricerca di un rinforzo nel reparto arretrato da mesi e Skriniar sembra essere il vero pallino del tecnico spagnolo, Pep Guardiola. Gli inglesi avevano pensato a lui già nelle precedenti sessioni di calciomercato, andando a scontrarsi con la volontà dell'Inter che non ha voluto saperne di privarsene anche quando doveva fare i conti con il fair play finanziario che imponeva la chiusura del bilancio in pareggio.

Lo scorso anno, poi, l'ex difensore della Sampdoria, pur di firmare il rinnovo di contratto fino a giugno 2024 aveva deciso di separarsi dal suo storico agente che avrebbe preferito la cessione proprio al City o al Manchester United, altro club fortemente interessato al classe 1995.

La trattativa

Il Manchester City, stando a quanto riportato dal 'Daily Express', sarebbe pronto a sedersi al tavolo delle trattative con l'Inter per discutere della cessione di Milan Skriniar.

Il tecnico dei Citiziens, Pep Guardiola, si è reso conto che la sua squadra ha bisogno di essere rinforzata nel reparto difensivo ed ha individuato lo slovacco come l’elemento ideale. Inglesi in vantaggio rispetto al Real Madrid, che non è andato oltre un semplice sondaggio per il centrale slovacco. City che sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra molto importante, intorno ai novanta milioni di euro, che permetterebbe di realizzare una plusvalenza elevata. Skriniar, infatti, è stato acquistato dalla Sampdoria nell'estate del 2017 per 34 milioni di euro, comprendenti il cartellino di Caprari.

I nerazzurri potrebbero anche pensare di cercare di inserire nell'affare Gabriel Jesus, soprattutto se dovesse essere ceduto Lautaro Martinez al Barcellona.