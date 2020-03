Juventus-Inter è stato un match molto importante per i bianconeri in quanto grazie alla vittoria sono tornati di nuovo primi in classifica nel campionato italiano. Grazie al successo contro gli uomini di Conte, la Juventus si è portata a +1 sulla Lazio e soprattutto a +8 sull'Inter, anche se quest'ultima deve recuperare la partita contro la Sampdoria. Il 'Derby d'Italia' è stato un match importante anche dal punto di vista delle statistiche: ha infatti rappresentato la millesima presenza in carriera di Cristiano Ronaldo.

La UEFA nelle scorse ore ha postato una foto del portoghese con scritto "Dall'Inter... all'Inter". Come è noto infatti l'esordio nel calcio professionistico di Cristiano Ronaldo è stato proprio contro l'Inter, in un play off di Champions League in cui il 'suo' Sporting Lisbona affrontò la squadra italiana. L'esordio avvenne il 14 agosto 2002 all'età di 17 anni: adesso, dopo quasi 18 anni, Cristiano Ronaldo ha toccato le mille presenze.

La UEFA omaggia Cristiano Ronaldo per le mille presenze in carriera

La UEFA sul profilo ufficiale di Instagram ha voluto complimentarsi con Cristiano Ronaldo per aver raggiunto le mille presenze in carriera nel match di campionato contro l'Inter. Partita sicuramente particolare quella disputata domenica 8 marzo all' 'Allianz Stadium' di Torino, essendosi disputata a porte chiuse per l'emergenza sanitaria in Italia.

La carriera di Cristiano Ronaldo è stata caratterizzata da tantissimi successi: il campione di Madeira vanta un palmares incredibile fra premi individuali e di squadra, contando anche la sua nazionale.

Nel medesimo post la UEFA ricorda che CR7 in queste mille partite ha segnato in totale 725 reti.

La storia di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ha iniziato la sua luminosa carriera con il trionfo in Supercoppa di Portogallo con lo Sporting Lisbona nel 2002.

L'anno successivo si trasferisce al Manchester United dove conquista una Coppa d'Inghilterra, due Coppa di Lega inglese, tre Premier League e due Community Shield, una Champions League ed un Mondiale per Club.

Gran parte dei suoi trofei individuali e di squadra però arrivano nella sua esperienza professionale al Real Madrid, durata ben nove stagioni. Il portoghese ha infatti giocato in Spagna dal 2009 al 2018 vincendo due Coppa di Spagna, due Supercoppa di Spagna, due campionati spagnoli e soprattutto quattro Champions League, tre Mondiali per Club e due Supercoppa Europea.

Ha vinto poi un campionato ed una Supercoppa Italiana con la Juventus, con la speranza che già in questa stagione possa arrivare fino in fondo in tutte le competizioni con i bianconeri. Il sogno-obiettivo rimane come sempre la Champions League.

Con la nazionale del Portogallo ha conquistato un Europeo ed una Nations League. Fra i primi individuali ricordiamo anche i cinque Palloni d'Oro.