Come noto, nelle ultime settimane la Juventus ha sottoposto i calciatori al tampone da Coronavirus per capire chi, oltre a Daniele Rugani, avesse contratto il patogeno. Fortunatamente, solo Blaise Matuidi e Paulo Dybala sono risultati positivi al Covid - 19, per questo motivo la Juventus ha deciso di permettere ad alcuni calciatori di rientrare in patria. Ecco spiegati i viaggi dei vari Higuain, Pjanic, Douglas Costa, Khedira e Sandro che hanno deciso di lasciare l'Italia. Cristiano Ronaldo, invece, si trova a Madeira dall'8 marzo.

CR7 di fatti era già in Portogallo quando Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus, l'attaccante è stato dunque costretto a porsi in isolamento volontario e a rimanere in patria. Cristiano ne sta allora approfittando per passare un po di tempo con la sua compagna Georgina e con i suoi quattro figli.

Ronaldo trascorre le giornate insieme alla sua famiglia

Cristiano Ronaldo, da qualche settimana, si trova dunque a Madeira e vi resterà fino a quando l'emergenza sanitaria non sarà rientrata.

CR7 è a Funchal e trascorre il tempo in compagnia della famiglia. Nella giornata di ieri, l'attaccante della Juventus è stato però pizzicato dai cronisti di "CM Jornal" mentre passeggia insieme alla compagna Georgina e ai suoi quattro bimbi. Queste immagini hanno scatenato alcune polemiche, in molti hanno infatti pensato che Cristiano Ronaldo abbia violato il regime di quarantena per motivi futili.

In realtà, in Portogallo vigono delle misure restrittive un po diverse da quelle esistenti in Italia: bar e ristoranti sono chiusi ma la popolazione è libera di uscire per fare una camminata all'aria aperta.

Ronaldo cuore di mamma

In questi giorni Cristiano Ronaldo sta trascorrendo molto tempo anche con la madre, la signora Dolores, colpita di recente da un ictus ma già dimessa dall'Ospedale. Nella giornata di ieri, CR7 ha anche condiviso una foto che lo ritrae proprio con la madre Dolores e con le sue sorelle Katia ed Elma.

Cristiano Ronaldo si è detto grato di poter stare a casa insieme alla madre e ha chiesto a tutti i suoi followers di prendersi cura dei propri cari. L'attaccante della Juventus ha un legame speciale con la madre e non l'ha mai negato: indimenticabile il contributo della donna, che in una situazione di grande difficoltà economica è riuscita a crescere e far prosperare uno dei fuoriclasse più scintillanti della storia di questo sport.