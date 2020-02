La notizia del rinvio della gara tra la Juventus e l'Inter non ha cambiato i piani della squadra di Maurizio Sarri. Infatti, i bianconeri, questo pomeriggio, si sono regolarmente allenati alla Continassa. La Juventus, ovviamente non ha preparato la sfida contro l'Inter, ma ha iniziato a mettere nel mirino la partita di Coppa Italia contro il Milan. Il match di mercoledì 4 marzo, tra i bianconeri e i rossoneri dovrebbe giocarsi regolarmente e a porte aperte. Infatti, stando a quanto afferma la versione online de "La Stampa" in una riunione che si è tenuta con il governatore della regione Piemonte Alberto Cirio si è parlato proprio della gara di Coppa Italia tra Juventus - Milan che dovrebbe appunto prevedere la presenza del pubblico sugli spalti, ma all'Allianz Stadium potranno entrarvi solo i piemontesi.

Infatti, la partita dovrebbe prevedere l'ingresso allo stadio solo ai residenti in Piemonte. Dunque, la squadra di Maurizio Sarri mercoledì tornerà in campo e sarà interessante capire quali saranno le scelte di formazione del tecnico toscano.

Per la Juventus è tempo di pensare alla Coppa Italia

La Juventus, questo weekend, non scenderà in campo e perciò la squadra avrà l'occasione di preparare al meglio la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. I bianconeri partono dall'1-1 dell'andata e per accedere alla finale di Coppa Italia dovranno vincere.

Dunque, è lecito attendersi che Maurizio Sarri contro il Milan possa schierare la formazione migliore. Intanto, i giocatori della Juventus stanno già pensando all'importante sfida contro il Milan, come ha rivelato Aaron Ramsey con un post su Instagram: "Prossima fermata Coppa Italia", ha scritto il centrocampista gallese.

La Juventus domenica godrà di un giorno di riposo

Questo pomeriggio, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per preparare la partita contro il Milan.

I bianconeri avranno molti giorni per arrivare al meglio a questa sfida visto che domenica 1º marzo non scenderanno in campo visto il rinvio del match contro l'Inter. Mercoledì in difesa, Maurizio Sarri potrebbe schierare Giorgio Chiellini, ma resta da capire chi giocherà ai suoi lati. Inoltre, anche a centrocampo potrebbero esserci diverse novità visto che Miralem Pjanic non sta attraversando un grande momento di forma e perciò in Coppa Italia potrebbe riposare.

Se il numero 5 juventino dovesse partire dalla panchina a quel punto in cabina di regia toccherebbe a Rodrigo Bentancur. Inoltre resta da capire chi giocherà in attacco dove le certezze sembrano essere Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. I prossimi giorni saranno decisivi per Maurizio Sarri per prendere tutte le decisioni di formazione. La Juventus, però, domenica 1º marzo godrà di una domenica di riposo e la preparazione riprenderà lunedì 2 marzo quando sarà in programma un allenamento pomeridiano.