Giovedì 5 marzo alle ore 20:45 si giocherà Napoli-Inter, match valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. La partita d'andata ha visto la compagine di Gattuso portare a casa il bottino pieno, grazie al pregevole tiro a giro di Fabian Ruiz, che ha suggellato il risultato finale di 1-0.

Nicola Lombardo, capo della comunicazione del Napoli, nelle scorse ore si è espresso ai microfoni di Radio Kiss Kiss, chiedendo di non disputare i match di coppa nazionale per far giocare Juve-Inter (26° turno di Serie A) mercoledì 3 marzo, dando quindi priorità al campionato rispetto alle coppe.

La richiesta dei partenopei, però, sembra non aver trovato riscontri e l'incontro dovrebbe giocarsi regolarmente questo giovedì.

Napoli, Allan e Ruiz si contendono una maglia

Mister Gattuso sembra aver ridato nuova linfa al Napoli, dopo un inizio piuttosto complicato, ed adesso è chiamato alla svolta definitiva in questo importante match. Il risultato dell'andata, malgrado sia di misura, risulta doppiamente favorevole perché ottenuto fuori dalle mura amiche.

Per riuscirci l'allenatore calabrese potrebbe nuovamente optare per il suo fedele 4-3-3 con Meret in porta, protetto dal quartetto arretrato composto da Maksimovic e Manolas al centro con Di Lorenzo e Hyasj come terzini.

Qualche dubbio a centrocampo, dove assieme a Demme vi saranno i ballottaggi tra Allan e Fabian Ruiz, col brasiliano leggermente favorito, e tra Lobotka ed Elmas, con l'ex Celta Vigo che appare avanti nelle gerarchie. In attacco il tridente sarà formato da Callejon-Milik-Insigne con Mertens pronto a subentrare a gara in corso.

Inter, dubbio tra Eriksen e Vecino a centrocampo

Antonio Conte affronterà questo match di ritorno conscio del fatto che un'eventuale eliminazione deluderebbe, e non poco vista la campagna acquisti di Zhang, ambiente e tifosi.

Per tentare il ribaltone l'allenatore salentino potrebbe tornare al 3-5-2 col ritorno di Handanovic tra i pali. In difesa assieme a Skriniar e De Vrij scenderà in campo uno tra Bastoni, Godin e D'Ambrosio, col classe '99 che pare favorito per una maglia. In mezzo al campo, considerando anche il cambio modulo, il dubbio potrebbe essere tra Eriksen e Vecino, ma pare più probabile vedere ugualmente il danese in campo dal primo minuto.

A completare il reparto saranno presumibilmente Barella e Brozovic al centro, con Young e Candreva come ali. Terminale offensivo affidato al collaudato tandem Lukaku-Lautaro.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Napoli-Inter:

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj, Demme, Allan (Ruiz), Lobotka (Elmas), Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso.

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni (D'Ambrosio, Godin), Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen (Vecino), Young, Lukaku, Lautaro. All. Conte.