Domenica 1° marzo 2020 alle ore 18:00 si giocherà Cagliari-Roma, match valido per il 26° turno di Serie A. La partita precedente dei sardi, fissata contro l'Hellas Verona, è stata rinviata a data da destinarsi a causa delle norme cautelative vigenti, al momento, nella regione del Veneto. I giallorossi, invece, hanno ottenuto una convincente vittoria per 4-0 contro il Lecce di Liverani, con reti di Kolarov, Dzeko, Under e Mkhitaryan. Le statistiche tra le due squadre durante gli ultimi cinque incontri in Serie A vedono la banda di Fonseca nettamente in vantaggio avendo ottenuto tre vittorie, mentre due gare sono terminate in parità.

Cagliari, Rog rimpiazza lo squaificato Nandez

Mister Maran sa che la zona Europa dista 4 punti, potenzialmente 1 soltanto visto il match da recuperare, e l'occasione di riprendere la marcia di inizio stagione può palesarsi proprio in questo match, considerando che la Roma potrebbe essere in deficit energetico. Per questa partita, l'ex Allenatore di Chievo e Catania, pare voglia affidarsi ancora una volta al 4-3-2-1, il cosidetto modulo 'albero di Natale', con Cragno tra i pali che sarà schermato presumibilmente da Ceppitelli e Pisacane al centro e Pellegrini e Cacciatore ai lati.

A centrocampo Rog prenderà il posto dello squalificato Nandez ed il reparto sarà completato da Ionita e Cigarini. Il 'Cholito' Simeone sarà probabilmente l'unica punta che sarà supportata da Nainggolan e Joao Pedro sulla trequarti.

Roma, spazio a Perotti se Pellegrini non dovesse recuperare

L'Allenatore Fonseca, rinfrancato dalla roboante vittoria col Lecce, vorrà provare a recuperare terreno sull'Atalanta di Gasperini per centrare un quarto posto in Serie A che significherebbe Champions League la prossima stagione.

Per riuscirci potrebbe affidarsi al 4-2-3-1 piazzando nuovamente Pau Lopez tra i pali. Il reparto difensivo sarà presumibilmente affidato alla coppia di centrali Smalling-Mancini ed ai terzini Bruno Peres e Spinazzola. Sulla mediana dovrebbero trovare ancora spazio Veretout e Cristante, mentre a trequarti campo Perotti potrebbe rimpiazzare Pellegrini se il centrocampista non dovesse recuperare in tempo per il match.

A completare il reparto ci saranno probabilmente Under e Mkhitaryan che agiranno a supporto dell'unica punta Edin Dzeko.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Cagliari-Roma:

Cagliari (4-3-2-1): Cragno, Pellegrini, Ceppitelli, Pisacane, Cacciatore, Rog, Ionita, Cigarini, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone. All. Maran.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez, Spinazzola, Smalling, Mancini, Bruno Peres, Cristante, Veretout, Perotti (Pellegrini), Under, Mkhitaryan, Dzeko. All. Fonseca.