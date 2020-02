Lunedì 2 marzo 2020 alle ore 20:45 si giocherà Sampdoria-Verona, match valido per il 26° turno di Serie A. Nella giornata precedente si sarebbero dovute giocare Verona-Cagliari (recupero l'11 marzo) ed Inter-Sampdoria (recupero forse il 20 maggio) ma le partite sono state rinviate a scopo cautelativo per il coronavirus date le norme vigenti in Veneto e Lombardia. Le statistiche tra le due compagini durante gli ultimi cinque incontri in Serie A vedono i blucerchiati in netto vantaggio avendo ottenuto bottino pieno per tre volte, una la vittoria per l'Hellas Verona, mentre è uno solo il match conclusasi in parità.

Sampdoria, ballottaggio Yoshida-Colley in difesa

Mister Ranieri e la sua Sampdoria si trovano attualmente in 17ma posizione a 23 lunghezze (+1 dal Genoa) con la partita contro i nerazzurri da recuperare, quindi questo delicato ed importante match casalingo sarà fondamentale per il prosieguo della stagione. Per centrare la vittoria l'allenatore romano sembra voler puntare nuovamente sull'ordinato nonché classico 4-4-2 con Audero tra i pali, mentre nel reparto difensivo Augello e Bereszynski agiranno come terzini, Tonelli farà coppia al centro con uno tra Yoshida e Colley, col giapponese avanti nelle gerarchie.

Pochi dubbi sembrano esserci in mezzo al campo con Vieira ed Ekdal che saranno il motore centrale assieme a Jankto e Depaoli come ali. In attacco sarà probabile l'impiego dal primo minuto della coppia Quagliarella-Gabbiadini.

Hellas Verona, Stepinski e Di Carmine in lizza per un posto in attacco

Il cammino del Verona in questa stagione sta facendo emozionare l'ambiente visto che la squadra milita in ottava posizione con 35 punti, attualmete ad una sola lunghezza da Napoli e Milan, appollaiate in zona Europa League, ma con un match da recuperare.

Per non perdere terreno, quindi, mister Juric potrebbe optare per il 3-4-2-1 con Silvestri in porta schermato dal terzetto difensivo composto da Rrahmani, Kumbulla e Gunter. Cerniera di centrocampo formata, con ogni probabilità, da Amrabat e Pessina al centro con Adjapong e Lazovic ai lati. Sulla trequarti gli interpreti dovrebbero essere Zaccagni e Verre che agiranno a supporto di uno tra Stepinski e Di Carmine, con l'italiano leggermente favorito per partire dal primo minuto.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Sampdoria-Verona:

Sampdoria (4-4-2): Audero, Augello, Yoshida (Colley), Tonelli, Bereszynski, Jankto, Vieira, Ekdal, Depaoli, Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri.

Verona (3-4-2-1): Silvestri, Rrahmani, Gunter, Kumbulla, Adjapong, Amrabat, Pessina, Lazovic, Zaccagni, Verre, Di Carmine (Stepinski). All. Juric.