Dopo le indiscrezioni lanciate nei giorni scorsi, il quotidiano catalano Sport oggi è ritornato a parlare dell'interessamento del Barcellona per Lautaro Martinez. Gli spagnoli insistono sul fatto che il campione argentino voglia il club blaugrana a tutti i costi e i dirigenti del Barca sono tranquilli sul fatto che Lautaro sceglierà loro per motivi sportivi e non per soldi.

Questo perché il Barcellona deve rivedersi dall'agguato di due top club inglesi: Manchester City e Chelsea, che sarebbero già disposti a pagare la clausola rescissoria da 111 milioni all'Inter e offrire al calciatore un contratto da top mondiale da 10 milioni di euro all'anno.

Il Barcellona vorrebbe inserire due contropartite tecniche nella trattativa

Offerte superiori di quella che sarebbe stata proposta dal Barcellona al club nerazzurro. I blaugrana infatti non sarebbero disposti a pagare la clausola, ma intendono abbassare la richiesta dell'Inter inserendo una parte fissa e un paio di contropartite tecniche gradite ad Antonio Conte. Una di queste è sicuramente Arturo Vidal, corteggiato a lungo dal club nerazzurro e che potrebbe essere inserito nella trattativa.

Il Barcellona non teme la concorrenza dei club inglesi perché forti e convinti della volontà del calciatore di voler trasferirsi in Spagna e giocare di fianco a Leo Messi.

Le trattative starebbero andando avanti già da mesi ma il quotidiano Sport ha ribadito come l'Inter non abbia dato il benestare a lasciar andare l'argentino.

L'Inter infatti ha attuato una politica ben precisa: non vendere i calciatori migliori della rosa e Lautaro è ritenuto un elemento fondamentale per il club nerazzurro. Un giovane da preservare e far crescere ulteriormente. Marotta sta già lavorando alla proposta di rinnovo da fare all'agente dell'argentino.

Un rinnovo con adeguamento del contratto che lo porterà a guadagnare circa 4,5 milioni di euro a stagione. In più la clausola rescissoria sarà eliminata, in modo tale che chi volesse in futuro il calciatore dovrà andare direttamente a trattare con il club nerazzurro.

Per far sì che l'Inter lo lasci andare, Lautaro dovrebbe forzare la mano e comunicare pubblicamente la sua intenzione di cambiare aria.

Ma al momento non sembra un'ipotesi veritiera anche perché Lautaro è molto legato al club nerazzurro che ha creduto in lui investendo una cifra importante l'anno scorso per portarlo in Italia dall'Argentina.

Dall'Inghilterra si parla di un interessamento per Cancelo

Intanto dall'Inghilterra rimbalza la voce di un interessamento nerazzurro per Joao Cancelo del Manchester City. Il portoghese che ha già vestito la casacca nerazzurra due anni fa salvo poi non essere riscattato, sta trovando poco spazio al City e starebbe pensando di cambiare aria. Al momento non ci sono certezze su un suo ritorno in nerazzurro anche perché Conte avrebbe altre priorità per il ruolo di terzino.