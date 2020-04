Non si fermano mai i rumors sul Calciomercato della Juventus nella prossima estate. Anche se c'è ancora da finire questo campionato, e probabilmente lo si farà da giugno in poi, l'attenzione dei club in questo momento di sosta è indirizzata anche verso i colpi futuri da mettere a segno per rinforzare la propria rosa. I bianconeri non fanno eccezione e anzi va detto che già a gennaio il club si è assicurato le prestazioni di un campioncino in erba come Kulusevski, che dalla prossima stagione vestirà la maglia della Juve.

Quello del trequartista svedese non sarà l'unico innesto di una squadra che ha bisogno di ritocchi un po' in tutti i reparti.

Calciomercato Juve: idea Semedo a destra

Quest'anno sulla fascia destra Sarri ha spesso utilizzato in difesa Cuadrado, che però di fatto non è un terzino. Del colombiano è stata sfruttata soprattutto la facilità di corsa e la capacità anche di attaccare. Danilo e De Sciglio, un po' frenati dagli infortuni, hanno trovato poco spazio ed è per questo motivo che nel prossimo calciomercato la Juventus potrebbe fare degli investimenti in quella zona del campo.

Dove piace tantissimo Hakimi, giocatore marocchino che si è messo in luce nel Borussia Dortmund ma che è di proprietà del Real Madrid. La sua permanenza in Spagna, dove tornerà alla fine del prestito biennale, non è però scontata e per questo motivo i bianconeri continuano a monitorarlo. Il nome nuovo è invece quello di Semedo, laterale del Barcellona che sarebbe stato proposto alla Juventus. Il club catalano ad ogni modo preferirebbe, come riportato dal Mundo Deportivo, inserirlo in una trattativa con l'Inter per arrivare a Lautaro Martinez.

Rinforzo italiano per il centrocampo

In casa Juventus continua ad essere incerto il futuro di Miralem Pjanic. Di fronte ad una offerta importante è probabile che la formazione torinese lasci partire il regista bosniaco. Il sogno della dirigenza è quello di riuscire a riportare a Torino l’asso del Manchester United Paul Pogba. Per lui si tratterebbe di un ritorno. Ma i Red Devils pretendono una cifra importante per lasciarlo partire.

E allora i rumors riportano a calciatori italiani. Non è un mistero che la Juventus abbia da tempo messo nel suo mirino Sandro Tonali, giovane centrocampista del Brescia che è anche nel giro della nazionale. Per lui si profila un duello con l'Inter, così come per l'ultimo nome sussurrato in questi giorni, quello di Manuel Locatelli. Il mediano del Sassuolo, ex Milan, dopo delle ottime stagioni in neroverde, è pronto per il definitivo salto di qualità e la Juventus potrebbe inserirlo nella lista della spesa per la prossima estate.