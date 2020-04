La Juventus in estate potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione nella proprio rosa. Sono tanti i giocatori dati per partenti dai vari rumors di Calciomercato e che potrebbero essere utili per finanziare nuovi acquisti. In particolare il settore avanzato, in vista della prossima stagione, potrebbe essere puntellato considerando la probabile partenza del centravanti Gonzalo Higuain, ventilata da più parti negli ultimi giorni.

La Juventus starebbe quindi lavorando ad un sostituto dell'argentino.

Secondo Sport Mediaset, ai già nomi noti di Mauro Icardi e di Arkadius Milik, si sarebbe aggiunto quello di un altro giocatore, ovvero l'attaccante colombiano dell'Atalanta Duvan Zapata.

Mercato Juventus, non solo Icardi e Milik: per il post Higuain sarebbe spuntato Zapata

La Juventus sarebbe già al lavoro per allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. La sospensione forzata della stagione dovuta all'emergenza sanitaria ha permesso a Fabio Paratici di anticipare parte del lavoro previsto per l'estate, consentendogli di concentrarsi in particolar modo sulle trattative da portare avanti.

Uno dei settori da rinforzare è appunto quello offensivo e fra i nomi seguiti ci sarebbe anche quello di Duvan Zapata.

Considerando le difficoltà di arrivare a giocatori come Mauro Icardi, Arkadius Milik o Gabriel Jesus, l'alternativa low cost potrebbe essere proprio la punta colombiana classe '91 dell'Atalanta. Condizionato dagli infortuni in questa stagione, l'ex Udinese e Napoli garantirebbe fisicità e tecnica alla Juventus.

Inoltre ha dimostrato di essere molto incisivo in zona gol, se consideriamo che in questa stagione in 15 partite di Serie A ha realizzato 11 gol e 6 assist.

Juventus, Zapata alternativa low cost per il settore avanzato

In Champions League Duvan Zapata ha totalizzato 4 presenze con un gol ed un assist, con la possibilità di rimpinguare ulteriormente il bottino considerando la qualificazione dell'Atalanta ai quarti di finale.

Zapata sarebbe anche un'alternativa dal punto di vista del gioco per mister Maurizio Sarri perché permetterebbe anche di alzare più spesso i palloni, a differenza del gioco a terra che tanto piace al tecnico toscano. Secondo transfermarkt, la valutazione di mercato della punta colombiana è di circa 36 milioni di euro, vale a dire circa la metà di quella di Icardi e di Gabriel Jesus.