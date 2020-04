Gonzalo Higuain è al momento al centro di una serie di voci di mercato e non che lo collocherebbero in ogni caso lontano dalla Continassa: si perchè da una parte si ipotizza una certa paura del Pipita nel rientrare in Italia (causa pandemia), dall'altra inizia a circolare la voce di una possibile rescissione per il fatto di essersi sentito scaricato dalla Vecchia Signora.

La stagione di Higuain prima del blocco non è stata delle migliori, con 5 reti e 4 assist in 23 presenze di Serie A, non certo un bottino accettabile per un bomber che detiene il record di goal stagionali in un singolo campionato di Serie A (36 goal su 38 incontri disputati nella stagione 15/16 col Napoli) ma comunque sufficiente per assicurargli un certo minutaggio: adesso però Gonzalo pare tornato in bilico con le voci sui suoi possibili successori a farsi sempre più fitte.

Oltre ai 'soliti' Icardi e Milik e al sogno Kane, nelle ultime ore SportMediaset ha lanciato nella mischia il nome di Duvan Zapata, al momento in forza all'Atalanta dei miracoli di Gasperini.

Higuain, tra 'mal di pancia' e monte ingaggi

Il Pipita ha sempre dimostrato un carattere irruento ma anche una tenacia invidiabile, da capire se questo suo lato lo porterà a restare a Torino o al contrario a voltare le spalle ai bianconeri. In questo secondo caso piazzarlo non sarebbe semplice dato anche l'ingaggio monstre da 7,5 milioni di euro stagionali: stando a Transfermarkt.it l'argentino ha una valutazione di 25,5 milioni di euro ma la Vecchia Signora, spinta dal desiderio di monetizzare dalla sua cessione, potrebbe anche abbassare le proprie pretese economiche.

Idea Zapata per sostituire Gonzalo

In caso di addio, stando a quanto riportato da Sportmediaset, Duvan Zapata sarebbe in pole position per prenderne il posto. L'Atalanta valuta il colombiano circa 60 milioni di euro ma il prezzo del cartellino potrebbe scendere parecchio, sia per gli infortuni che ne hanno caratterizzato la stagione in corso sia per l'emergenza economica scatenata dalla crisi sanitaria in atto nel paese.

L'offerta bianconera potrebbe così aggirarsi attorno ai 40 milioni di euro per un attaccante che oltre ad essere tre anni più giovane (29 contro 32) di Higuain andrebbe a percepire un ingaggio nettamente più abbordabile. Duvan con la Dea guadagna al momento 1,8 milioni a stagione e anche se i bianconeri volessero raddoppiarlo, arrivando a 3,6 milioni, avrebbero comunque uno sgravo sul monte ingaggi di Higuain di oltre il 50%.