Le trattative di Calciomercato, malgrado l'incertezza legata al delicato momento storico, non accennano a placarsi e, stando ad alcune indiscrezioni riportate da 7Gold, pare che Mohamed Salah abbia il via libera di Klopp per lasciare il Liverpool. Il veloce e prolifico attaccante egiziano, osannato in patria e non solo, interesserebbe molto a due big della nostra Serie A, ovvero Juventus ed Inter. Rispetto ad altri nomi altisonanti affibbiati alle squadre come papabili acquisti, il classe '92 ha già dimostrato in passato di poter fare fare la differenza nel campionato italiano, avendo militato nella Fiorentina (16 gol) e nella Roma (34 gol).

Il duello di mercato, quindi, sarebbe aperto, anche se pure Bayern Monaco, Paris Saint Germain ed Atletico Madrid sono interessati all'attaccante.

Juventus, cessioni illustri per giungere a Momo Salah

La Vecchia Signora non hai mai nascosto l'interessamento per il giocatore, sin dai tempi in cui lo stesso giocava alla Roma, provando in passato ad avanzare qualche timida offerta, prontamente respinta dai Reds. Adesso, però, il Liverpool pare voglia monetizzare con la cessione dell'egiziano per puntare ad un nuovo big in attacco, e la Juventus potrebbe avere maggiori chance.

In primis servirà alleggerire il monte ingaggi, con le probabili cessioni di Higuain e Bonucci, col futuro dell'argentino che rimane ancora incerto, mentre per il difensore italiano resta sempre la corte di Guardiola, che pare intenzionato più che mai a portarlo al Man City. In secondo luogo, si potrebbe pensare ad una cessione illustre come ad esempio Paulo Dybala, in orbita trasferimento, poi sfumato durante l'ultima sessione di mercato.

La valutazione fatta dal Liverpool per Salah è di 150 milioni di euro ed i bianconeri restano alla finestra, pronti all'affondo.

Inter, Brozovic potrebbe essere la pedina di scambio per l'acquisto dell'egiziano

Se da un lato la Juve ha bisogno di cedere per palesare una valida offerta, dall'altra l'Inter ha un asso nella manica: Marcelo Brozovic. Il croato, perno del centrocampo nerazzurro, avrebbe una valutazione di 60 milioni di euro e, sopratutto, sarebbe il centrocampista ideale per il gioco spumeggiante di Klopp.

Lo stesso allenatore tedesco ha dichiarato diverse volte di gradire il giocatore nerazzurro, facendo intuire che nell'ipotesi di offerta per Salah potrebbe essere inserito come contropartita. Una pedina di scambio pregevole che porterebbe il prezzo di Momo a 90 milioni, costo ancora più accessibile per i nerazzurri se si concretizzasse la cessione di Lautaro Martinez al Barcellona per 111 milioni di euro. Le perplessità, però, giungono da un eventuale rimpiazzo di Brozovic nello scacchiere di Conte che sarebbe complicato da scovare ad un prezzo ragionevole.