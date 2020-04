Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus si sta muovendo soprattutto per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. A rivelarlo è RMC Sport, secondo la nota emittente la società bianconera sta valutando diversi profili per la mediana. Piace il giocatore del Barcellona Arthur ma non è il solo: anche il centrocampista del Lione Houssem Aouar sarebbe sulla lista degli acquisti del direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici. Come è noto qualche mese fa il presidente del Lione Aulas aveva rimarcato il fatto di essere molto amico del massimo dirigente della Juventus Andrea Agnelli, augurandosi di trattare prima o poi un suo giocatore con la società bianconera.

La prossima estate potrebbe essere l'occasione giusta per consolidare questa amicizia.

Juventus, non solo Arthur: Aouar del Lione possibilità concreta

Secondo la nota emittente francese RMC Sport, la Juventus in estate potrebbe investire su Houssem Aouar. Il centrocampista del Lione ha dimostrato in questa stagione di essere un giocatore tecnico in grado di incrementare la qualità della mediana. In questa stagione i principali problemi per la Juventus hanno riguardato il centrocampo. Pjanic è apparso sottotono soprattutto nella seconda parte della stagione così come sono state evidenti le difficoltà dei nuovi acquisti Rabiot e Ramsey di integrarsi nel calcio italiano, diverso rispetto a Ligue 1 e Premier League.

La valutazione del mediano del Lione è di circa 50 milioni di euro, con tante società interessate al giovane francese. Fra queste ci sarebbe infatti anche il Manchester City di Pep Guardiola. La Juventus però potrebbe sfruttare il fatto che molto probabilmente la società inglese non disputerà la Champions League la prossima stagione per i noti problemi con il Fair Play Finanziario. Il Manchester City punterà al Tas di Losanna per cercare di far decadere la sentenza della Fifa.

Le strategie di mercato della Juventus

L'emergenza sanitaria ha evidentemente portato le società calcistiche ad anticipare il lavoro sul mercato già dalla primavera. Le dirigenze infatti stanno programmando la prossima stagione individuando già i principali rinforzi utili a rinforzare la propria rosa. La Juventus ad esempio dovrebbe proseguire la sua campagna rafforzamento puntando su gioventù e qualità. Tale strategia è già stata adottata lo scorso anno, quando a Torino sono arrivati i ventenni de Ligt e Demiral e sono stati acquistati Pellegrini e Romero (rimasti in prestito rispettivamente al Cagliari e al Genoa).

A questi bisogna aggiungere il centrocampista offensivo ex Atalanta (ma attualmente in prestito al Parma) Dejan Kulusevski, che sarà bianconero dalla prossima stagione.