L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di Calciomercato. I nerazzurri hanno cominciato già a lavorare per cercare di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Antonio Conte. Il centrocampo verrà completato dopo la rivoluzione partita la scorsa estate con gli arrivi di Stefano Sensi dal Sassuolo e Nicolò Barella dal Cagliari, e continuata a gennaio con il grande colpo Christian Eriksen, arrivato dal Tottenham. Si cercherà di alzare ulteriormente il tasso tecnico con un elemento che possa portare anche esperienza internazionale.

Per questo motivo gli occhi del club meneghino sarebbero finiti sul centrocampista brasiliano del Barcellona, Arthur.

L'Inter punta Arthur

Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione di calciomercato è quello di Arthur. Il centrocampista brasiliano sarebbe finito nel mirino dell'Inter, in cerca di un giocatore con le sue caratteristiche per completare il reparto. Il Barcellona non lo ritiene incedibile vista la grande abbondanza nel reparto, con la presenze di giocatori del calibro di Vidal, Rakitic, Busquets e De Jong, oltre al jolly Sergi Roberto.

Non sarà facile per i nerazzurri riuscire ad accaparrarsi il cartellino del classe 1996. Nonostante la folta concorrenza, infatti, si è spesso ritagliato uno spazio importante nell'undici titolare, anche se quest'anno ha trovato meno spazio della scorsa stagione. Sono sedici le presenze accumulare in Liga, realizzando tre reti e collezionando tre assist, a fronte di quattro partite disputate in questa edizione di Champions League.

Un rendimento condizionato anche da qualche problemino fisico che lo ha costretto ai box.

La richiesta del Barcellona

L'Inter avrebbe cominciato a discutere con il Barcellona di Artur in queste ultime settimane. Una trattativa che è slegata da quella che porterebbe a Lautaro Martinez. Per strappare l'attaccante argentino ai nerazzurri, infatti, sarà necessario pagare la clausola rescissoria da 111 milioni di euro.

Diverso il discorso relativo al centrocampista brasiliano, viste le difficoltà a livello economico dei blaugrana, che devono anche cercare di accumulare un tesoretto per dare l'assalto all'altro grande obiettivo di questa estate, Neymar. Il club spagnolo, comunque, non lascerà andare facilmente l'ex Gremio, acquistato nell'estate del 2018 per oltre trenta milioni di euro. Servirà una proposta importante da parte dell'Inter e il club blaugrana avrebbe fatto già sapere in questi giorni di essere disposto a discutere del classe 1996 solo per proposte intorno ai 60 milioni di euro.