Il Calciomercato estivo potrebbe essere condizionato dalla crisi economica dovuta all'emergenza Coronavirus. La speranza della Federazione Italiana Giuoco Calcio è che si possa ripartire così che gran parte delle società di Serie A possano ricevere gli introiti garantiti dai diritti televisivi. Ecco perché è molto probabile possano definirsi soprattutto scambi di mercato fra le società così da evitare pesanti esborsi economici.

Come scrive Tuttosport, la Juventus vuole rinforzare il settore avanzato in vista della prossima stagione.

Con Higuain sempre più lontano da Torino (per l'argentino si parla addirittura di rescissione anticipata del contratto), il possibile obiettivo sembra essere la punta del Napoli Arkadius Milik. Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri lo riterrebbe il centravanti ideale per la sua idea di gioco. Per arrivare alla punta polacca, la società bianconera potrebbe inserire il cartellino dell'esterno offensivo Federico Bernardeschi. Entrambi valutati intorno ai 40 milioni di euro, sarebbe quindi uno scambio alla pari.

Juventus, possibile scambio Bernardeschi-Milik con il Napoli

La Juventus, secondo Tuttosport, è interessata a Milik del Napoli. Federico Bernardeschi potrebbe essere la carta per arrivare alla punta polacca, che piace anche al Chelsea e al Tottenham. Il nazionale italiano potrebbe essere un acquisto molto utile al Napoli anche perché la società campana è alla ricerca di un sostituto di Callejon (lo spagnolo va in scadenza di contratto a giugno 2020).

La società bianconera però ha anche altri giocatori che potrebbero interessare al Napoli. Uno di questi è Daniele Rugani, che probabilmente sarà ceduto in estate. Considerando che il Napoli in estate potrebbe avallare la partenza di Koulibaly, il centrale toscano sarebbe sicuramente un valido sostituto. Altro nome che potrebbe essere utile alla Juventus per arrivare a Milik è il centrale argentino Christian Romero.

Quest'ultimo, acquistato la scorsa stagione dal Genoa per circa 30 milioni, arriverà in estate a Torino ma difficilmente rimarrà. D'altronde la Juventus in difesa è coperta avendo in rosa giocatori come Bonucci, Chiellini, De Ligt e Demiral.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe investire anche su Federico Chiesa. Secondo 'La Stampa', il giocatore della Fiorentina avrebbe già un'intesa contrattuale con la società bianconera sulla base di un contratto di cinque anni a cinque milioni di euro a stagione. Non sarà facile trattare con il presidente Rocco Commisso. Quest'ultimo però ha recentemente ammesso che, in caso di offerta adeguata e di richiesta del giocatore di voler andare via, avallerebbe la cessione del nazionale italiano.