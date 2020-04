In questi giorni, Cristiano Ronaldo è a Madeira e sta aspettando di capire quando potrà tornare a Torino. CR7 è sempre in contatto con la Juventus e spera di poter tornare in campo al più presto con la maglia della Vecchia Signora. Il portoghese in bianconero sarebbe felice e vede il suo futuro a Torino. Infatti, stando a quanto afferma "Tuttosport", Ronaldo vorrebbe rimanere alla Juventus fino al 2022. In questi giorni, CR7 sarebbe sempre in contatto con il club che lo starebbe aggiornando costantemente sulla situazione attuale.

Mentre il numero 7 juventino informerebbe la società circa il suo stato di forma. Ronaldo si sentirebbe coccolato e, in questo periodo, avrebbe capito ancora di più quanto la Juventus sia attenta e premurosa nei confronti dei suoi giocatori. Dunque, il futuro di CR7 non sarebbe assolutamente in discussione.

Juventus - Ronaldo un matrimonio che funziona

La Juventus non avrebbe nessuna intenzione di privarsi di Cristiano Ronaldo e lo stesso CR7 non avrebbe nessuna intenzione di lasciare i bianconeri.

Dunque, questo matrimonio dovrebbe continuare almeno fino al 2022. Ronaldo a Torino è felice, perché può giocare in uno dei club più attrezzati d'Europa. CR7 alla Juventus può competere per grandi traguardi e in giro per il mondo non ci sono molte altre squadre di questo livello. Per questo motivo, Ronaldo vorrebbe restare a Torino. Inoltre, poche altre società, soprattutto vista l'emergenza Coronavirus, sarebbero in grado di dare al portoghese lo stesso ingaggio che percepisce a Torino.

Forse solo il Psg potrebbe garantirgli un simile stipendio, ma il campionato francese non sembra essere la nuova frontiera per CR7. Inoltre, la Juventus, in un momento di crisi come quello che si sta vivendo a causa dell'emergenza, non avrebbe nessuna intenzione di cedere l'uomo che porta i maggiori introiti. Ronaldo è il più seguito sui social ed ha un ampio seguito tra i tifosi. Dunque, ci sono tanti buoni motivi affinché il matrimonio tra la Juventus e il fenomeno di Madeira prosegua.

Ronaldo aspetta novità per tornare a Torino

La Juventus, in questi giorni, sta aspettando di capire quando potrà riprendere ad allenarsi. Al momento, non c'è una data precisa e per questo motivo, il club bianconero non ha ancora richiamato ufficialmente i giocatori che sono all'estero. Fra questi, c'è Cristiano Ronaldo che si trova a Madeira in attesa di sapere quando potrà tornare a Torino. Intanto, CR7 sta continuando ad allenarsi e ha una gran voglia di tornare in campo. Negli ultimi giorni, però, l'attaccante della Juventus ha dovuto sospendere le sedute in campo visto che a Madeira c'è un focolaio di contagio.

Per questo motivo, Ronaldo preferisce allenarsi nella palestra di casa. Presto, però, CR7 potrebbe tornare a Torino visto che il governo potrebbe far riprendere gli allenamenti individuali il 4 maggio, mentre le sedute di gruppo potrebbero ricominciare il 18 maggio. Dunque, se queste date verranno confermate ufficialmente la Juventus potrebbe decidere di richiamare i giocatori che sono all'estero.