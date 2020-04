In questi giorni, Douglas Costa è in Brasile e sta passando un po' di tempo con la sua famiglia. Il giocatore della Juventus ritornerà a Torino solo quando la situazione sanitaria sarà migliorata e la squadra potrà riprendere ad allenarsi. Douglas Costa, al suo rientro in Italia, dovrà stare in quarantena per 14 giorni come prevede il decreto del governo per le persone che rientrano dall'estero. In questi giorni, Douglas Costa sta condividendo diverse immagini che lo ritraggono durante il suo periodo di isolamento in Brasile.

Proprio nella giornata di ieri, il giocatore della Juventus ha postato uno scatto che lo raffigura in piscina insieme alla sua compagna. Questa foto, però, non è piaciuta ad un tifoso di Douglas Costa che ha ritenuto che questo non sia il momento per condividere certe immagini. Questo commento non è passato inosservato e il giocatore della Juventus appena lo ha visto ha risposto per le rime al suo fan.

Lite su Instagram tra il giocatore della Juventus e un tifoso

Douglas Costa spesso si è ritrovato ad interagire con i suoi tifosi su Instagram.

Il brasiliano, alcune volte risponde ai complimenti dei suoi sostenitori, ma ogni tanto capita anche che qualche commento non sia dei più positivi. Douglas Costa non si sottrae nemmeno alle critiche e risponde per le rime a chi ha qualcosa da ridire. Questo è successo nella giornata di ieri, domenica 5 aprile. Infatti, un tifoso di Douglas Costa ha deciso di criticarlo poiché aveva postato una foto che lo ritraeva in piscina con la sua fidanzata: "Proprio il momento giusto per postarla".

La risposta piccata del giocatore della Juventus non si è fatta attendere. Douglas Costa ha taggato chi gestisce il suo profilo Instagram e ha scritto: "Abbiamo trovato uno che vuole il tuo posto".

Ancora non si quando i giocatori della Juventus torneranno a Torino

La Juventus, in queste settimane, è al lavoro per sapere se e quando il campionato riprenderà. Il club bianconero, però, vuole che le attività riprendano solo quando l'emergenza sanitaria sarà terminata.

Infatti, al momento, non è possibile indicare una data per la ripresa degli allenamenti e per la ripresa del campionato. Per questo motivo, molti giocatori della Juventus sono all'estero insieme alle rispettive famiglie. Il club bianconero non ha ancora comunicato ai vari Ronaldo, Kheidra, Pjanic, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Szczesny e Rabiot quando dovranno tornare a Torino. Questi nove calciatori, al loro rientro in Italia, dovranno restare per 14 giorni in isolamento e si riuniranno ai compagni solo dopo un ulteriore periodo di quarantena. Inoltre, si aspetta anche di capire se Dybala, Rugani e Matuidi sono definitivamente guariti dal Coronavirus.