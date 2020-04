La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del mercato estivo. Gran parte degli acquisti potrebbero però essere impostati solo dopo alcune cessioni pesanti. Sono infatti tanti i giocatori a rischio partenza: in difesa il principale candidato a lasciare Torino è Daniele Rugani: il centrale toscano (finito al centro della cronaca per la sua positività al Coronavirus) non sarebbe ritenuto indispensabile dal tecnico della Juventus Maurizio Sarri, la sua partenza potrebbe dunque favorire l'arrivo di un altro difensore centrale.

Secondo il noto giornale sportivo spagnolo 'Don Balon', Cristiano Ronaldo avrebbe infatti suggerito alla Juventus l'acquisto del difensore centrale del Barcellona Samuel Umtiti. Il classe 1993 non sarebbe considerato un titolare della squadra catalana e non è escluso che possa partire in estate. Il francese potrebbe rappresentare l'alter ego di Giorgio Chiellini, dato che per caratteristiche tecniche e fisiche somiglia molto al capitano della Juventus.

Juventus, CR7 avrebbe suggerito l'acquisto di Umtiti

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di 'Don Balon', Cristiano Ronaldo avrebbe consigliato alla Juventus di investire su Samuel Umtiti. Il difensore centrale del Barcellona è un classe 1993 e in prospettiva potrebbe formare una coppia di difensori di notevole livello sia con la presenza di De Ligt al suo fianco che con quella di Demiral. L'acquisto del francese potrebbe essere finanziato dalla cessione di Daniele Rugani, che piace sempre in Premier League.

Umtiti è un grande amico di Pogba, i due potrebbero così ritrovarsi alla Juventus la prossima estate.

Il mercato della Juventus

Attualmente fra i due è comunque Paul Pogba ad avere più probabilità di arrivare alla Juventus la prossima stagione. Il motivo è il contratto in scadenza a giugno 2021 con il Manchester United. Pogba non sembrerebbe intenzionato a rinnovare la sua intesa contrattuale con la società inglese, con Juventus e Real Madrid in prima fila per accaparrarselo.

Per finanziare l'acquisto del nazionale francese la Juventus potrebbe cedere alcuni pezzi pregiati della sua rosa. I principali indiziati a lasciare Torino sono Miralem Pjanic (piace al Paris Saint Germain), Douglas Costa e Federico Bernardeschi. Per il centrocampista offensivo brasiliano si parla di un possibile inserimento nella trattativa che porterebbe Gabriel Jesus alla Juventus mentre l'addio del nazionale italiano Bernardeschi potrebbe essere favorito dall'arrivo in estate di Dejan Kulusevski.