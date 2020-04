La scorsa estate, la Juventus ha fatto un investimento molto importante su Matthijs de Ligt. L'olandese è considerato dal club bianconero uno dei pilastri del futuro perciò sembra molto difficile che la società decida di cederlo. De Ligt, però, è sempre al centro di molte voci di mercato proprio perché ha un grande avvenire. In particolare le squadre spagnole sembrano molto interessate al difensore bianconero e ieri in Spagna si parlava di un possibile interessamento del Real Madrid. Addirittura i media iberici sostenevano che fosse lo stesso de Ligt a voler lasciare la Juventus e che il suo agente Mino Raiola fosse già in contatto con il Real Madrid.

In realtà, secondo Tuttosport, il difensore olandese sarebbe molto felice a Torino e non avrebbe nessuna intenzione di andare via.

La Juventus punta su De Ligt

Nella giornata di ieri domenica 5 aprile, in Spagna si è parlato molto del futuro di Matthijs de Ligt. Per i media iberici, l'olandese non sarebbe felice a Torino e avrebbe chiesto al suo agente Mino Raiola di trovargli una nuova squadra. Sempre stando a quanto affermavano in Spagna, l'agente si sarebbe messo in contatto con il Real proprio per parlare di de Ligt.

Tuttosport, però, avrebbe fatto alcune verifiche e ha saputo che l'olandese starebbe bene alla Juventus e che Raiola non avrebbe mai contattato il Real Madrid. Dunque, per il quotidiano sportivo italiano, al momento non ci sarebbe nessun pericolo che Matthijs de Ligt possa lasciare la Juventus.

La Juventus potrebbe cedere Douglas Costa

In questi giorni, i giocatori della Juventus sono al centro di diversi rumors di mercato.

Uno dei calciatori dei quali si parla di più è Douglas Costa. Infatti, il brasiliano ha grandissime qualità, ma fisicamente è molto fragile. Per questo motivo, la Juventus starebbe riflettendo sul suo futuro. Infatti, il club bianconero potrebbe decidere di cedere Douglas Costa per puntare su un giocatore più affidabile dal punto di vista fisico. Al momento, questa è solo un'ipotesi visto che è difficile fare previsioni poiché la stagione sportiva deve ancora concludersi.

Infatti, la Juventus potrà avere un quadro più chiaro sui giocatori da tenere e quelli da cedere solo quando la stagione calcistica verrà completata. Nel frattempo, Douglas Costa si trova in Brasile e sta passando alcuni giorni in famiglia. Il numero 11 juventino è tornato in patria dopo che è risultato negativo al Coronavirus e tornerà a Torino solo quando verrà fissata una data per la ripresa degli allenamenti. Quando, Douglas Costa tornerà in Italia dovrà stare in isolamento per 14 giorni come prevede il decreto del nostro governo per le persone che rientrano dall'estero.