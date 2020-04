Il prossimo sarà un mercato importante soprattutto dal punto di vista degli svincolati. L'emergenza che ha colpito anche il mondo del calcio in questi mesi, infatti, influenzerà inevitabilmente anche l'economia del pallone. I club, dunque, si stanno guardando intorno per capire se ci sono delle reali opportunità per anticipare la concorrenza. Tra le società maggiormente attive c'è l'Inter, che ha sempre prestato una particolare attenzione ai giocatori in scadenza di contratto, come testimoniano gli ingaggi di Stefan De Vrij e Kwadwo Asamoah nell'estate del 2018 e quello di Diego Godin l'estate scorsa.

Cavani si offre

Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione di Calciomercato è Edinson Cavani. Il centravanti uruguaiano è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain e, secondo Gazzetta dello Sport, la trattativa per il rinnovo sembrerebbe essersi arenata. Il rendimento in questa stagione, soprattutto nella prima parte tra settembre e dicembre, è stato condizionato da diversi problemi fisici. Sono quattordici le presenze collezionate in Ligue 1, pur essendo partito spesso dalla panchina, realizzando quattro reti e collezionando due assist.

In Champions League, invece, il Matador è sceso in campo in tre circostanze, realizzando una rete.

L'attaccante sembra destinato all'addio e, stando alle indiscrezioni di queste ultime ore, si sarebbe offerto all'Inter attraverso il proprio entourage. I nerazzurri ci starebbero pensando visto che sono in cerca di un colpo importante per completare il reparto avanzato. L'ingaggio del classe 1987 non sarebbe un ostacolo, nonostante al momento il giocatore abbia un contratto da oltre dieci milioni di euro a stagione.

Il club meneghino, anche grazie al Decreto Crescita dello scorso anno, potrebbe mettere sul piatto un contratto biennale, con opzione per il terzo anno, a poco più di sette milioni di euro a stagione.

Come cambierebbe l'Inter

Con l'arrivo di Edinson Cavani l'Inter completerebbe il reparto avanzato con un elemento di spessore internazionale. I nerazzurri andrebbero a sostituire al meglio Alexis Sanchez, che tornerà al Manchester United dopo i dodici mesi in prestito e per l'ingaggio troppo alto.

In questo modo Antonio Conte avrebbe a disposizione tre titolarissimi con Lukaku e Lautaro Martinez, che potrebbero diventare quattro con l'ingaggio di Dries Mertens, in scadenza di contratto con il Napoli. I quattro ruoterebbero visti i tanti impegni che aspettano la squadra nerazzurra la prossima stagione, che si preannuncia senza sosta visti gli Europei, che sono stati rinviati alla prossima estate, e il fatto che l'annata partirà tra settembre e ottobre.