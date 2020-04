I tifosi della Juventus ricordano con piacere il nome di Mark Iuliano, difensore bianconero da metà anni 90 fino agli inizi del 2000. A Torino l'ex centrale vinse numerosi trofei, fra cui una Coppa Intercontinentale e numerosi scudetti. Proprio uno di quelli è stato uno degli argomenti principali trattati da Iuliano in una diretta Instagram in compagnia del giornalista Nicolò Schira. L'ex difensore della Juventus si è voluto soffermare su Ronaldo, che era il giocatore di riferimento dell'Inter in quegli anni.

Proprio nel match Juventus-Inter ci fu il famoso episodio da rigore fra Iuliano ed il brasiliano, che non venne sanzionato dall'arbitro della partita Ceccarini. Iuliano ha dichiarato che spesso gli viene ricordato di quell'episodio. Ha poi aggiunto: "I primi anni mi dava un po’ fastidio che ci si ricordasse di me solo per quell’episodio e non per 15 anni di carriera in Serie A incredibile in cui ho vinto tutto". Si è poi soffermato sul suo rapporto con Ronaldo, confermando come i due ci abbiano scherzato su passata la tensione del match.

Sul brasiliano Iuliano ha poi aggiunto: "Era qualcosa di incredibile, impressionante e magnifico". Lo stesso ex difensore bianconero ha ribadito che quando lo vedeva in televisione tifava per lui.

'Dissi a Cuper che fu colpa loro se nel '98 non vinsero scudetto'

Mark Iuliano è poi ritornato sullo scudetto vinto nel 1998. Il 5 maggio di quell'anno fu una data che non dimenticherà mai l'ex difensore della Juventus.

Ha infatti raccontato quanto fu inaspettato e allo stesso tempo bellissimo vincerlo in quanto nessuno si aspettava che l'Inter andasse incontro alla sconfitta contro la Lazio allo stadio 'Olimpico' di Roma. Iuliano ha ammesso che i bianconeri furono bravi a non mollare mai a sfruttare il passo falso della squadra allenata da Hector Cuper. Proprio il tecnico argentino lo ha ritrovato nella sua esperienza da calciatore al Maiorca.

L'ex difensore bianconero ha elogiato "l'Hombre vertical' definendolo un grande allenatore ed un uomo vero, tutto d'un pezzo. Mark Iuliano ha poi aggiunto: "Dissi a Cuper che fu colpa dell'Inter se nel 1998 non vinsero lo scudetto". Evidente il riferimento dell'ex difensore al tonfo dell'Inter contro la Lazio.

Iuliano su Antonio Conte e Zinedine Zidane

Elogi importanti di Iuliano anche a due ex compagni alla Juventus ed attuali tecnici di livello internazionale, ovvero Antonio Conte e Zinedine Zidane. Sull'attuale allenatore dell'Inter ha dichiarato che ha mentalità vincente, idee di calcio importanti e riesce a tirare fuori il massimo dai suoi giocatori.

Su Zidane invece ha ribadito come sia meno integralista rispetto a Conte ma che il suo approccio al calcio è vincente, come infatti ha dimostrato al Real Madrid.