Il centrocampista offensivo della Fiorentina Federico Chiesa potrebbe essere uno dei pezzi pregiati del prossimo Calciomercato estivo. Il presidente della società toscana, Rocco Commisso, negli ultimi giorni ha aperto per la prima volta alla cessione del suo giocatore, sottolineando come partirà solo per un'offerta giusta e se il giocatore gli richiederà di lasciare Firenze. Proprio il quotidiano 'La Stampa' ha di recente battuto la notizia secondo la quale la Juventus avrebbe un'intesa con il giocatore sulla base di un contratto quinquennale a cinque milioni di euro a stagione.

Nonostante questo, però, l'Inter non si sarebbe persa d'animo. Questa volta è la Gazzetta dello Sport a lanciare l'indiscrezione secondo la quale l'Inter avrebbe pronti 60 milioni di euro per acquistare il centrocampista offensivo della Fiorentina. Un'offerta che potrebbe far cedere il presidente Commisso. Quello che sembra certo è che durante il prossimo calciomercato estivo potremmo assistere ad un ridimensionamento della valutazione dei giocatori sul mercato. Questo sarebbe dovuto alla crisi economica che sta riguardando l'Europa e che è dovuto all'emergenza sanitaria per il Coronavirus.

Inter, possibile sfida alla Juve per Chiesa: sarebbero pronti 60 milioni

Nonostante questo possibile ridimensionamento, l'Inter avrebbe pronti 60 milioni di euro per Federico Chiesa. Inoltre, non è escluso che la Fiorentina possa attingere nella rosa interista per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Di sicuro dovrà trattare l'acquisto di Dalbert. Il terzino brasiliano è attualmente in prestito in Toscana e la Fiorentina vanta un diritto di riscatto di circa 20 milioni di euro.

Altro giocatore che piace alla Fiorentina è il centrocampista Radja Nainggolan. Il belga difficilmente sarà riscattato dal Cagliari e dovrebbe quindi far ritorno a Milano. L'Inter potrebbe quindi offrirlo in prestito con obbligo di riscatto alla Fiorentina magari ottenendo la prelazione sull'acquisto di Federico Chiesa.

Il mercato dell'Inter

L'Inter potrebbe quindi attingere dalla Fiorentina per rinforzare il settore avanzato.

Gli acquisti però potrebbero dipendere dall'eventuale cessione di Lautaro Martinez. La crisi economica che sta riguardando anche il calcio potrebbe però clamorosamente fermare il passaggio dell'argentino al Barcellona. In ogni caso, l'Inter potrà monetizzare da altri giocatori che attualmente ha in prestito, su tutti Mauro Icardi. L'argentino potrebbe essere riscattato dal Paris Saint Germain, con la società francese pronta a versare 70 milioni di euro. Altri giocatori che potrebbero essere acquistati dalle rispettive società in cui sono in prestito sono Perisic dal Bayern Monaco e Joao Mario dallo Spartak Mosca.