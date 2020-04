L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di Calciomercato. I nerazzurri hanno tanti discorsi in sospeso, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda le operazioni in uscita. Nonostante la Uefa abbia annunciato che ci saranno delle deroghe e un allentamento sulla questione fair play finanziario, è inevitabile pensare che l'emergenza che ha colpito anche il mondo del calcio possa influire anche dal punto di vista economico. Il club meneghino starebbe dunque lavorando per far quadrare i conti e rinforzare notevolmente la rosa a disposizione di Antonio Conte.

L'Inter penserebbe a Dybala

Uno dei nomi accostati all'Inter lo scorso anno è stato quello di Paulo Dybala. Il fantasista argentino, però, non ha voluto lasciare la Juventus, rifiutando anche il trasferimento prima al Manchester United (facendo saltare lo scambio alla pari con Romelu Lukaku, poi finito in nerazzurro) e, in seguito, al Tottenham (che aveva messo sul piatto cento milioni di euro).

Un nome quello di Dybala che sarebbe pronto a tornare in auge tra qualche mese. La Joya è un pallino dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che lo ha portato proprio a Torino acquistandolo dal Palermo nell'estate del 2015 per quaranta milioni di euro.

Il dirigente nerazzurro è pronto a riprovarci, dunque, e chissà che la terza volta non possa essere quella buona per Dybala per sbarcare a Milano. L'Inter, infatti, ci aveva provato già nell'anno in cui poi finì in bianconero, fortemente richiesto dall'allora allenatore, Roberto Mancini, e poi la scorsa estate, quando si parlava di uno scambio alla pari con Mauro Icardi. Maurito, però, alla fine è stato ceduto al Paris Saint Germain in prestito con diritto di riscatto fissato a settanta milioni di euro.

La mossa di Marotta

Come detto, Paulo Dybala è un pallino di Giuseppe Marotta, che starebbe studiando la strategia per portarlo all'Inter la prossima estate. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, servirà uno sforzo economico importante per i nerazzurri. Uno sforzo che, però, potrebbe essere sostenuto dalla cessione di Mauro Icardi: il Paris Saint Germain potrebbe riscattarlo per settanta milioni, ma la cifra potrebbe salire a ottantacinque milioni qualora poi Maurito fosse ceduto dai parigini proprio alla Juventus.

Non solo l'ex capitano, l'Inter potrebbe infatti incassare anche i centoundici milioni di euro della clausola rescissoria di Lautaro Martinez. L'arrivo di Dybala, dunque, verrebbe finanziato da altri due argentini, il club meneghino avrebbe inoltre un cospicuo tesoretto rimanente a disposizione per andare a rinforzare anche gli altri reparti. Juve che, comunque, dal suo canto, proverà a blindare Dybala, cercando di farne il nuovo Del Piero, con il prossimo rinnovo di contratto. Senza quello, considerata la scadenza attuale a giugno 2022, questa potrebbe essere l'ultima estate per i bianconeri per incassare una cifra molto importante dalla sua cessione.