Paulo Dybala è uno dei giocatori della Juventus che ha contratto il Coronavirus. Il numero 10 bianconero, in queste ore, è in attesa dell'esito del quarto tampone. L'argentino spera che il test sia negativo così potrà lasciarsi alle spalle questa brutta esperienza. Infatti, se il test confermerà la negatività al Covid - 19 l'attaccante della Juventus potrà riprendere ad allenarsi con maggiore intensità. Dybala, negli ultimi giorni, ha svolto qualche esercizio nella palestra allestita presso la sua abitazione e adesso spera di poter avere il via libera per alzare i ritmi.

Dybala e gli altri giocatori della Juventus dovranno fare ulteriori controlli

Paulo Dybala, Blaise Matuidi e Daniele Rugani sono i tre giocatori della Juventus che hanno contratto il Coronavirus. Il francese e il difensore toscano hanno accusato sintomi più lievi, mentre l'argentino non è stato bene e, come ha rivelato lui stesso, si sentiva piuttosto debole. Da qualche settimana, però, il numero 10 della Juventus sta meglio, ma è ancora in attesa dell'esito dell'ultimo tampone. Se il test risulterà negativo, vorrà dire che Dybala avrà sconfitto definitivamente il Covid - 19.

La Joya, Rugani e Matuidi, però, prima di riprendere ad allenarsi con i compagni, saranno sottoposti a controlli molto accurati. Infatti, per loro la ripresa degli allenamenti sarà graduale, anche perché bisognerà capire come avrà reagito il loro organismo dopo il Coronavirus. La Juventus monitorerà con particolare attenzione la situazione di Dybala che ha accusato sintomi più forti. L'argentino alla ripresa degli allenamenti potrebbe impiegare un po’ più di tempo per ritrovare la forma fisica.

Dybala è un giocatore brevilineo e generalmente va in forma con facilità, però resta da verificare come il suo fisico risponderà agli allenamenti dopo il Coronavirus.

Dybala raccoglie 250 mila euro per la Croce Rossa Argentina

Paulo Dybala, in questi mesi di emergenza, si è speso in prima persona per cercare di aiutare il suo paese nella battaglia al Coronavirus. Nei giorni scorsi, Dybala ha organizzato una grande sfida virtuale alla playstation alla quale hanno partecipato diversi sportivi.

Questo evento ha permesso all'attaccante della Juventus di raccogliere 250 mila euro. Questa cifra è stata devoluta interamente alla Croce Rossa Argentina. Ma questa non è la sola iniziativa lanciata da Dybala. Infatti, l'argentino ha anche mostrato la sua vicinanza agli operatori sanitari che sono in prima linea nella battaglia al Covid - 19. Nella giornata di ieri, il numero 10 della Juventus ha scritto a Verdiana Cirillo, un'operatrice sanitaria, che ogni giorno lotta contro il Coronavirus: "Oggi sono io a tifare per te", ha scritto l'argentino.