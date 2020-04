Paulo Dybala è uno dei tre giocatori della Juventus ad aver contratto il Coronavirus. Il numero 10 bianconero è risultato positivo al tampone il 21 marzo scorso. Dybala, adesso è in attesa, di capire se è guarito definitivamente dal Covid - 19. Nella serata di ieri venerdì 10 aprile, l'attaccante della Juventus ha fatto una lunga diretta Instagram con Alessandro Del Piero. I due numeri 10 della Juventus hanno parlato a lungo e hanno svelato anche dei simpatici aneddoti. All'inizio del live sul noto social network, però, Paulo Dybala ha raccontato come procede la sua battaglia contro il Coronavirus: "Per fortuna da alcuni giorni sto meglio".

L'attaccante della Juventus parla del Covid - 19

Paulo Dybala, ieri in una diretta Instagram, ha raccontato ad Alessandro Del Piero come ha affrontato la lotta contro il Covid - 19. L'attaccante della Juventus ha spiegato che ha avuto dei sintomi abbastanza forti che lo hanno costretto ad interrompere gli allenamenti. Inoltre, anche la compagna di Dybala ha contratto il virus, ma fortunatamente Oriana Sabatini ha accusato sintomi più lievi. Infine, l'attaccante della Juventus ha raccontato che adesso sta decisamente meglio: "Adesso sono in attesa del risultato del nuovo test", ha dichiarato Dybala.

Se il tampone darà esito negativo, l'attaccante argentino potrà riprendere ad allenarsi presso la sua abitazione. Inoltre, Dybala ha raccontato a Del Piero che sente moltissimo la mancanza del calcio.

I due 10 della Juventus si raccontano

Paulo Dybala e Alessandro Del Piero, ieri sera, hanno dato vita ad un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi della Juventus. Infatti, i due numeri 10 bianconeri si sono ritrovati su Instagram per parlare con i loro tifosi.

Nel corso di questa lunga chiacchierata Paulo Dybala ha anche raccontato un simpatico aneddoto. Infatti, l'attaccante argentino, qualche tempo fa, cercò di acquistare, in un'asta online, una maglia di Alessandro Del Piero. Dybala fece la sua offerta e per molti giorni nessuno rilanciò, perciò l’argentino pensò di essersi aggiudicato la casacca di Pinturicchio. Ma, quando mancavano pochi minuti alla chiusura dell'asta, un utente superò l'offerta di Dybala e l'attaccante della Juventus non riuscì a fare il suo rilancio.

Dunque, la Joya perse per 10 euro la maglia di Del Piero.

Pinturicchio, però, ha tranquillizzato l'argentino e gli ha promesso che sarà lui stesso a regalargli una sua maglia. Inoltre, i due numeri 10 della Juventus si sono dati appuntamento per fare una sfida di punizioni. Ovviamente questo duello avverrà quando la situazione sanitaria sarà migliorata. Dunque, adesso tutti i tifosi della Juventus sono in attesa di poter vedere Dybala e Del Piero in campo per darsi battaglia a colpi di punizioni.