La Juventus, in questi giorni, sta cercando di capire quando potrà ricominciare la preparazione. I giocatori bianconeri sono in attesa di conoscere la data della ripresa degli allenamenti e molti di loro stanno vivendo questo periodo presso le loro abitazioni torinesi. Fra questi c'è Aaron Ramsey che insieme alla sua famiglia ha scelto di restare in Italia. Il numero 8 della Juventus si è raccontato in una lunga intervista al "Sun". Ramsey ha rivelato quali sono le sue ambizioni e i suoi sogni e ha spiegato come sta vivendo questo periodo.

Parla il numero 8 della Juventus

Prima della sospensione del campionato, uno dei giocatori della Juventus che aveva garantito un rendimento positivo era stato sicuramente Aaron Ramsey. Il numero 8 juventino segnò due gol consecutivi in campionato contro la Spal e poi contro l'Inter: mister Sarri aveva iniziato ad utilizzarlo come mezzala e Ramsey stava dando delle risposte molto importanti.

Adesso il centrocampista gallese è in attesa della ripresa degli allenamenti e sta passando questo periodo a Torino: "Ero impegnato in un programma di fitness che mi è stato mandato dallo staff della Juventus", ha spiegato Ramsey al "Sun".

Il numero 8 juventino, però, ha rivelato che allenarsi a casa non è la stessa cosa, lo ha fatto sottolineando che quando si lavora in campo non bisogna preoccuparsi di prendere peso, mentre adesso bisogna stare attenti alla forma fisica perché si rischia di ingrassare: "Adesso è difficile, perché mia moglie ama cucinare e io amo mangiare". Il giocatore ha aggiunto che quando si allena tutti i giorni e quando prepara le partite è molto severo con sé stesso, ma adesso è davvero difficile rispettare un certo regime alimentare.

Il centrocampista della Juventus ha anche raccontato che sta mangiando molti biscotti per bambini e di bere spesso una buona tazza di tè: "Per questo spero presto di uscire da questa situazione e tornare alla vita normale".

I sogni del centrocampista della Juventus

Quando riprenderanno gli allenamenti, la Juventus inizierà a prepararsi per il campionato. L'obiettivo dei bianconeri è sempre lo stesso, ovvero vincere in Italia e in Europa.

Aaron Ramsey, al "Sun", ha spiegato quali sono le sue ambizioni: "Volevo giocare per provare a vincere più trofei in una sola stagione e alla Juventus sono dei vincenti", ha spiegato il gallese, aggiungendo di avere scelto la Juventus proprio perché è uno dei club più forti d'Europa e con una grande storia. In particolare il numero 8 juventino ha affermato: "Volevo giocare per provare a vincere più trofei in una sola stagione e alla Juventus sono dei vincenti. Voglio aiutare il club ad alzare la Champions".