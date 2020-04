In questi giorni, molti giocatori della Juventus stanno prendendo parte ad alcune dirette su Instagram. I giocatori bianconeri si raccontano a 360 gradi e questo piace molto ai tifosi juventini perché possono sapere scoprire alcuni aneddoti che riguardano i loro idoli. Nella giornata di ieri giovedì 23 aprile, è toccato ad Aaron Ramsey raccontarsi in una diretta Instagram. Il numero 8 della Juventus in modo particolare ha parlato di Cristiano Ronaldo.

Ramsey parla di Ronaldo

In questi giorni i giocatori della Juventus sono divisi a causa dell'emergenza sanitaria.

Alcuni di loro hanno scelto di restare a Torino, altri, invece, si trovano all'estero. Tra i calciatori che sono rimasti in Italia c'è Aaron Ramsey. Il numero 8 juventino è a Torino, insieme a sua moglie e ai loro bimbi, ed è in attesa di sapere quando riprenderà la preparazione. Nella giornata di ieri, il gallese ha raccontato, in una diretta Instagram, di avere un ottimo rapporto con Cristiano Ronaldo: "Oltre ad essere un giocatore incredibile, Cristiano è anche una bravissima persona", ha spiegato Ramsey che poi ha anche raccontato che nel suo primo giorno alla Juventus, CR7 lo ha accolto benissimo.

Infatti, il gallese ha spiegato che, dopo il suo primo allenamento in bianconero, entrò in mensa e Cristiano Ronaldo gli disse di sedersi accanto a lui: "Abbiamo parlato molto, mi ha fatto subito sentire a mio agio". Inoltre, Ramsey ha rivelato che CR7 è una persona stupenda che ama i suoi compagni di squadra. Infine, il numero 8 della Juventus ha spiegato che Ronaldo in tutti gli allenamenti dà sempre il massimo.

Ronaldo è a Madeira

In questi giorni, Cristiano Ronaldo si trova a Madeira e sta cercando di capire quando potrà tornare a Torino. CR7, nell'ultimo periodo, si sta godendo la sua famiglia e per stare vicino a tutti i suoi cari ha deciso di affittare un intero palazzo a Funchal. Ronaldo ha voluto spostarsi in questa palazzina così potrà stare insieme a tutti i suoi famigliari, visto che nello stabile si sono trasferiti anche sua mamma, i suoi fratelli e nipoti oltre che ovviamente la sua compagna Georgina con i loro quattro bimbi Cristiano Jr., Eva, Mateo e Alana Martina.

Inoltre, nella palazzina affittata da CR7 ci sono una piscina e una palestra che servono all'attaccante per allenarsi in vista della ripresa della stagione sportiva. Il portoghese, in questo periodo, ha sempre lavorato con grande intensità e la sua forma fisica è sempre al top. Ronaldo, quando tornerà a Torino, sarà già pronto per la ripresa e probabilmente avrà una gran voglia di tornare i campo insieme ai suoi compagni. CR7, però, al suo rientro in Italia dovrà mettersi in quarantena per 14 giorni come prevede il decreto per le persone che rientrano dall'estero.