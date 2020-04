La Juventus, in questi giorni, è in attesa di sapere quando potranno riprendere gli allenamenti. Infatti, al momento, il governo non ha ancora stabilito una data per la ripresa del calcio. Per ora non c'è nessuna certezza, anche se l'intenzione sembra quella di portare a termine la stagione sportiva. Ma i tifosi juventini si domandano quando potranno rivedere i loro idoli. Secondo quanto affermato da Sportmediaset, la Serie A potrebbe ripartire il 13 giugno. Prima però le squadre dovranno allenarsi per ritrovare la condizione fisica.

La Juventus, al momento, non ha ancora richiamato i giocatori che sono all'estero proprio perché ad oggi non ci sono certezze. Infatti, una delle ipotesi al vaglio è di far ripartire la preparazione il 18 maggio.

Il calcio italiano studia la ripartenza

Il campionato italiano di Serie A è fermo dal 9 marzo scorso e ancora non ci sono date certe per la ripartenza. Per ora circolano solo delle ipotesi e serviranno altri incontri tra le istituzioni per stabilire le date ufficiali per la ripresa degli allenamenti e soprattutto delle partite.

Ultimamente, però, si è parlato solamente della ripresa delle sedute di allenamento perciò i club italiani vogliono vederci chiaro. Le squadre di Serie A ritengono che non abbia molto senso riprendere gli allenamenti senza avere la certezza per una ripartenza del campionato. Inoltre, il comitato medico - scientifico ha diversi dubbi visto che il calcio è uno sport di contatto, e soprattutto ancora non si sa se il pallone possa essere un veicolo di contagio.

Per questo motivo, la Juventus è in attesa di avere delle certezze prima di richiamare a Torino i giocatori che sono all'estero. Finché non ci sarà una data ufficiale il club bianconero non farà partire le convocazioni per i suoi giocatori. Per ora si va verso una ripresa individuale della preparazione al 4 maggio, mentre gli allenamenti di gruppo potrebbero riprendere il 18 maggio. Ma queste sono solo ipotesi, così come resta un'ipotesi una possibile ripartenza della Serie A fra il 6 e il 13 giugno.

L'Uefa fissa le scadenze

Il calcio italiano ancora non ha fissato una data precisa per la ripresa della Serie A, ma presto probabilmente dovrà farlo. Infatti, l'Uefa ha stabilito che le varie leghe, entro il 27 maggio, dovranno far sapere quando riprenderanno i campionati. Il massimo organo del calcio europeo ha ribadito che bisogna fare tutto il possibile per portare a termine la stagione. I campionati dovranno finire entro il 3 agosto per lasciare spazio alla Champions League e all'Europa League. Dunque, il calcio italiano dovrà fissare una data per la ripresa della Serie A, ma se non fosse possibile portare a termine la stagione, a quel punto l'Uefa farà valere solo i meriti sportivi della stagione 2019/2020.