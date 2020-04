In questi giorni di quarantena tanti argomenti sul calcio sono stati alimentati da giocatori, ex giocatori e giornalisti. Utilizzando le dirette Instagram, molti di questi hanno avuto modo di intrattenere i propri followers cercando a volte di rispondere anche alle domande poste dagli utenti. Non sono mancate ovviamente le polemiche, in alcuni casi sono venuti fuori argomenti legati al passato, su tutti Calciopoli. Il primo è stato Luciano Moggi, che nei giorni precedenti ha postato intercettazioni telefoniche dell'ex dirigente del Milan Meani con l'ex arbitro De Santis.

Proprio quest'ultimo è stato il principale protagonista del post su Twitter del giornalista Maurizio Pistocchi, che ha infatti condiviso sul proprio profilo ufficiale una foto del 2002 del match Chievo Verona-Inter.

Nell'immagine sono immortalati il difensore veronese D'Anna insieme alla punta brasiliana Ronaldo. Oltre ad aver postato la foto, Pistocchi ha scritto: "Nel 2002 in Chievo Inter successe che l’arbitro De Santis non fischiasse il calcio di rigore per questo abbraccio di D’Anna a Ronaldo.

Basta questo per capire cosa succedeva in quegli anni". A fine post il giornalista ha inserito #Calciopoli, evidente il riferimento alla sentenza per la quale è stata punita la Juventus nel 2006.

Un post polemico, l'ennesimo, riferito a Calciopoli, ha di nuovo scatenato le reazioni contrastanti su Twitter.

Uno su tutti ha scritto "quante cavolate, siete patetici, ma da una persona piccola come Pistocchi non posso aspettarmi nulla".

Non è mancata la replica provocatoria di Pistocchi che ha scritto: "Più piccola della tua reputazione retrocessa in Serie B sembra difficile". Un altro utente ha invece sottolineato come nel match di Supercoppa Italiana fra Juventus ed Inter venne annullato un gol regolare a Trezeguet. Altro riferimento, immancabile, quello riguardante l'intercettazione telefonica fra Facchetti dell'Inter ed i designatori arbitrali.

Come è noto la sentenza Calciopoli portò alla retrocessione in Serie B della Juventus (oltre a vari punti di penalizzazione) con la revoca degli scudetti 2004-2005 e 2005-2006 ai bianconeri.

Quest'ultimo venne poi assegnato all'Inter dal Commissario straordinario della Figc Guido Rossi.